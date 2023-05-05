İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5078
  • EURO
    21,4789
  • ALTIN
    1263.57
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Soylu: Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır
Politika

Bakan Soylu: Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yavaşlatılmaya ve durağanlaştırılmaya çalışılmasından en büyük zararı esnafın gördüğünü belirterek, 'Küresel sistem esnafı yenmeye, mağlup etmeye çalışmıştır. Oysa Türkiye küresel sisteme karşı direnmiştir. Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 20:04 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır
ABONE OL

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret ederek, birliğin yönetimi ve üyelerinin taleplerini dinledi.

Esnafın her meselesinin yanında olduklarını ifade eden Soylu, "Türkiye'de huzurun garantörü esnaftır. Türkiye'de dayanışmanın da en önemli nirengi noktası esnaftır. Ben yıllardan beri bunu yaşayan, bunu bilen, bunu gören bir insan olarak söylüyorum. Naiftirler, emindirler ve aslında hep kendinden bir şey yapmanın sorumluluğu içerisindedirler. Türkiye'nin yavaşlatılması, Türkiye'nin durağanlaştırılması, Türkiye'nin sürekli bir frenle karşı karşıya bırakılmasının en büyük zararı da esnafa dokunmuştur. Küresel sistem esnafı yenmeye, mağlup etmeye çalışmıştır. Oysa Türkiye küresel sisteme karşı burada direnmiştir. Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı zorluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok atılım gerçekleştirdiğini kaydeden Soylu, "Türkiye Tayyip Erdoğan'la bir takım zincirleri kırmıştır. En önemlisi Türkiye'deki zincir olarak gösterilen ölçüleri kırmıştır. Örneğin Ayasofya'yı açmıştır. Ayasofya'nın açılması sadece ibadete açılması, namaz kılınması yani oradaki bir güzelliğin ve ihtişamın görülmesi falan değildir. Ayasofya'nın açılması, uluslararası alanda Türkiye'nin tam bağımsızlık anlayışının bayrağını göndere çekmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki ekonomik dalgalanmadan etkilenmemenin mümkün olmadığını dile getiren Soylu, "Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda yolculuğa başladığı andan itibaren, ekonomide de bütün dünyaya parmak ısırtan, Türkiye'nin altyapısının gelişmelerini gerçekleştirerek ortaya koyduğu yolculuğunda yeni bir model, bir örnek ve milletimizle beraber Türkiye'yi kalkındıran bir anlayış ortaya koyacaktır. Bunu herkes görecek. Bu hep beraber sağlanacak ve hep beraber gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Türkiye büyüyecektir ve Türkiye'nin büyümesinden herkes istifade edecektir. Esnaflar da istifade edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Bakan Soylu
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.