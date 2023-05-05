Bakan Soylu: Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret ederek, birliğin yönetimi ve üyelerinin taleplerini dinledi.

Esnafın her meselesinin yanında olduklarını ifade eden Soylu, "Türkiye'de huzurun garantörü esnaftır. Türkiye'de dayanışmanın da en önemli nirengi noktası esnaftır. Ben yıllardan beri bunu yaşayan, bunu bilen, bunu gören bir insan olarak söylüyorum. Naiftirler, emindirler ve aslında hep kendinden bir şey yapmanın sorumluluğu içerisindedirler. Türkiye'nin yavaşlatılması, Türkiye'nin durağanlaştırılması, Türkiye'nin sürekli bir frenle karşı karşıya bırakılmasının en büyük zararı da esnafa dokunmuştur. Küresel sistem esnafı yenmeye, mağlup etmeye çalışmıştır. Oysa Türkiye küresel sisteme karşı burada direnmiştir. Buna en büyük direnenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Türkiye'nin yaşadığı zorluklara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok atılım gerçekleştirdiğini kaydeden Soylu, "Türkiye Tayyip Erdoğan'la bir takım zincirleri kırmıştır. En önemlisi Türkiye'deki zincir olarak gösterilen ölçüleri kırmıştır. Örneğin Ayasofya'yı açmıştır. Ayasofya'nın açılması sadece ibadete açılması, namaz kılınması yani oradaki bir güzelliğin ve ihtişamın görülmesi falan değildir. Ayasofya'nın açılması, uluslararası alanda Türkiye'nin tam bağımsızlık anlayışının bayrağını göndere çekmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki ekonomik dalgalanmadan etkilenmemenin mümkün olmadığını dile getiren Soylu, "Cumhuriyetin 100. yılında Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda yolculuğa başladığı andan itibaren, ekonomide de bütün dünyaya parmak ısırtan, Türkiye'nin altyapısının gelişmelerini gerçekleştirerek ortaya koyduğu yolculuğunda yeni bir model, bir örnek ve milletimizle beraber Türkiye'yi kalkındıran bir anlayış ortaya koyacaktır. Bunu herkes görecek. Bu hep beraber sağlanacak ve hep beraber gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Türkiye büyüyecektir ve Türkiye'nin büyümesinden herkes istifade edecektir. Esnaflar da istifade edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

