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Politika

Bakan Soylu: Bundan daha büyük bir demokrasi dersi yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Recep Tayyip Erdoğan kaybederse seçimi vermeyecek.' gibi birtakım yalanları Türkiye'ye sürekli dışarıdan empoze etmeye çalıştılar. Oysa 27 milyon oy almış bir parti, 275 bin oy için ikinci tura gidiyor. Bundan daha büyük bir demokrasi dersi yoktur.' dedi.

AA16 Mayıs 2023 Salı 21:15 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Bundan daha büyük bir demokrasi dersi yoktur
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Kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, partisinin Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gaziosmanpaşa'nın seçim döneminde büyük bir performans sergilediğini belirten Soylu, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığını söyledi.

Soylu, seçimin aynı zamanda bir hukuk işi olduğuna dikkati çekerek, "Hukukun üstünlüğü nasıl oluşur, bütün dünyayı buna şahit ettik. Yıllarca hep bizim başımızda boza pişirdiler. 'Recep Tayyip Erdoğan kaybederse seçimi vermeyecek.' gibi birtakım yalanları Türkiye'ye sürekli dışarıdan empoze etmeye çalıştılar. Oysa 27 milyon oy almış bir parti, 275 bin oy için ikinci tura gidiyor. Bundan daha büyük bir demokrasi dersi yoktur. Bu demokrasi dersi vesilesiyle bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Teşkilat üyelerinden, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için çok çalışmalarını isteyen Soylu, özellikle ilçede görevli avukatlara sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

"BİZE OY VEREN-VERMEYEN HERKESE GİDECEĞİZ"

Soylu, "Seçime kadar hepimiz ev ev dolaşacağız. Bize oy veren-vermeyen herkese gideceğiz. Herkese gidip hal hatır soracağız ve Türkiye'nin nasıl bir demokrasi şenliğinden geçtiğini, karşı karşıya kaldığımız o bize yöneltilen tüm iftiraları anlatacağız." dedi.

Bugünlere çalışarak geldiklerini, çalışmaya da devam ettiklerini aktaran Soylu, "Kötü söz söyleyenler oldu. Kem söz sahibinindir. Onları sandığa kapattık. Kötü söz söylemesinler diye tavsiye etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesi durumunda gelecek 5 yılda Türkiye'nin hukuk ve demokrasi bayrağını tüm dünyada dalgalandıracağını dile getirerek, "Türkiye, önümüzdeki bu 5 yılın dalgasıyla beraber çok rahat, güvenli, huzurlu, ekonomisi, istihdamı, dış ticareti, eğitimi, sağlığı, ulaşımı yükselen adımlar atacak." diye konuştu.

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