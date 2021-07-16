Bakan Soylu: Bir tane bile çer çöp bırakmayacağız

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 00:22 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 00:24

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi esnasında 50 polis ve bir imamın şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla anma programı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Rize'den video konferans aracılığıyla katıldığı programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Bakan Soylu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla heyelanın yaşandığı Rize'ye geldiği için programda yer alamadığını belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Soylu, ihanetin zafere çevrildiği gecenin yıl dönümünde konuşmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İhanet gecesinde Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını, milletin kararlı duruşu sayesinde darbenin püskürtüldüğünü vurgulayan Soylu, "Dünya liderlerinin bir odada, telefon başında, 'Türkiye teslimdir' haberi beklerken ellerini ovuşturmalarının üzerinden beş yıl geçti. Ahmet ve Mehmet Oruç ikizler şehit olalı, Mustafa, Demet Kübra, Fikret, Gülşah, Zeynep ve Taner müdür ile diğer aslanlar şehit olalı 5 yıl oldu. Aziz milletin selayı felah belleyip, şifreyi anlayıp meydana inmesinin ve ihaneti bastırmasının, ay yıldızlı bayrağı dünyaya elleriyle kazımasının, uçağı, tankı, tüfeği yüreğiyle susturmasının üzerinden tam beş geçti." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye karanlık hayalleri yıktı"

Darbe girişiminde bulunanların hayalinde; uyuşturucu tacirlerinin yol geçen hanı yaptığı, terör örgütlerinin eylemleriyle ülke yöneticilerini sindirdiği, Güney ve Doğu sınırlarına koruyamayan, Ege ve Akdeniz'de yüzme mesafesinden uzağına gidemeyen, lideri Recep Tayip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Soylu, olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin bu karanlık hayalleri yıktığını söyledi.

Soylu, darbe girişimi ihanetinden ders çıkardıklarını ifade ederek, sadece darbecilerin tahrip ettiği binaların değil, birçok konuda Türkiye'nin kendisini yenilediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadele ile sanayi ve kalkınma stratejisinde yeni sayfalar açtığını anlatan Soylu, yerli ve milli olanlarla birlikte yürümeyi milli şuur haline getirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında Azerbaycan'dan Libya'ya kadar geniş düşünen bir ülke konumuna geldiğini belirten Soylu, "Türkiye, artık dünyanın en büyük ölçekli uyuşturucu yakalamalarını gerçekleştiren, uyuşturucu baronlarına vurduğu darbelerle terör örgütlerini çaresiz bırakan bir ülkedir. Türkiye, komut almadan yapay zekayla hedefi vurarak dünya savunma literatüre giren insansız hava araçlarını üretebilen bir ülkedir. Türkiye artık denizlerinde kendi üretimi gemileriyle petrol arayan bağımız bir ülkedir." diye konuştu.

- "FETÖ'cü bir hainin kalmadığı ortamı tesis etmeliyiz"

Türkiye'nin kararlı ve kesintisiz operasyonlarla terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdiğini, bunu yaparken de milletiyle birlikte hareket ettiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'daki destanda güç alıp hedeflerimizi peşinde koşmak ve onlara layık olmak zamanıdır. En büyük hedefimiz, ekonomik ve güvenlik istikrarımızı devam ettirmek olmalıdır. Hedefimiz bütün dünyayla birlikte sarsıldığımız virüs belasında hızlıca kurtulup üreticimizle esnafımızla sanayicimizle turizmcimizle eğitimcimizle beraber yeniden işlerimize sarılmaktır. Bakanlık olarak hedefimiz ise yeni güçlü koşu için gereken huzurlu ve güvenli ortamı devam ettirmek, bunu üst seviyeye taşımak olmalıdır. Bunu niçin tek terör olayı olmayan, tek trafik kazası olmayan, tek gram uyuşturucunun ülkeye girmediği, sokaklarımızda bir torbacının dahi dolaşamadığı, denizlerimizden kaçakçı botun geçmediği, dağlarda ve yaylalarımızda tarımdan başka faaliyetin olmadığı, sınırlarımızda bizden habersiz kuş uçmadığı, afetlerde bir can kaybını bile olmadığı, bir FETÖ'cü hainin kalmadığı ortamın tesis edilmesine odaklanmalıyız."

- "135 bin 916 FETÖ operasyonu yapıldı"

Bakan Soylu, devletin içinde FETÖ'cü bir çer çöp dahi bırakmayacaklarını, ne pahasına olursa olsun son nefeslerine kadar onları takip edeceklerini vurgulayarak, "15 Temmuz'dan bu yana bakanlık olarak 135 bin 916 FETÖ operasyonunda, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Şehit verdiğimiz pırıl pırıl çocuklarımız hesabını bunlardan soruyoruz. Milletimize ant olsun ki sormaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin, hiç kimse bu millettin etinden et koparıp arkasını dönüp rahat rahat gidemez. Ona dünyada da rahat vermeyiz, Cenabı Hakk'ın huzurunda da rahat vermeyiz. Kimse endişelenmesin. Yapılan provokasyonlar, birtakım maksatlı yayınlar ve birtakım spekülasyonlarla bütün yalanlarını videolara çekip sıralayan FETÖ'cü suçlu ağızlar kimsenin moralini bozmasın." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden sonra güvenliğe ilişkin rakamlara yansıyan olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığını, 15 Temmuz'un ardından madde bağlantılı ölümlerin 941'den 314'e, PKK'ya katılımın 5 bin 558'den 53'e kadar düştüğünü bildiren Soylu, Türkiye sınırlarının içinde bugün itibarıyla 240 PKK'lı teröristin bulunduğunu aktardı.

Trafik kazalarındaki can kayıpların yüzde 35, evden hırsızlık vakalarının ise günlük yüzde 48 azaldığı bilgisini veren Soylu, "Çünkü görevlere bu ülkenin temiz evlatları gelmiştir. İş başına, ihanet etmeyen, ahlaklı evlatlar gelmiştir. Yabancı istihbaratların oyuncağı olmuş bir meczuba aklını 1 dolara kiraya vermeyen evlatlarımız gelmiştir. Bizim imamlarımız mahrem imamlar değildir. Sela okuyup milletini uyaran gaza ehli imamlardır. Namaz kıldırıp özel harekatçılarla aslan gibi şehit olan imamlarımız vardır." diye konuştu.

Halkın o gece ülkeye sahip çıktığı gibi kurumlara da sahip çıktığını anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emniyete 7 bin polis alacaktık, 125 bin 128 başvuru yapıldı. Jandarmaya '5 bin komando alacağız' dedik, 169 bin başvuru geldi. Bilmenizi isterim şehitler tepesi boş değil çünkü bu milletin evladı bayrağına aşıktır, ezan-ı Muhammedi'ye sevdalıdır, sadık ve tutkundur. Bu milletin evladı, Anadolu'nun her karış toprağının, ay yıldızı bayrağını rengini aldığı kanla sulandığını bilir, ona bağlıdır. Kimse bu bayraktan, bu devletten ve bu vatandan evladını esirgemedi. Allah bu milletten razı olsun."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde 15 Temmuz gecesi şehit olanlarını isimlerini teker teker okudu. Bu esnada programa katılanlar da şehitlerin isimlerinin ardından "burada" diye karşılık verdi.

- "63 emniyet mensubu şehit düştü"

Programda kısa bir konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da 15 Temmuz darbe girişimi esnasında halkın, bedenini, hainlerin kullandığı en ağır silahlara karşı siper ettiğini hatırlattı.

O gece vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele ederken 63 emniyet mensubunun şehit olduğunu ifade eden Aktaş, onların emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

FETÖ'den PKK'ya bütün ihanet odaklarına karşı azimle mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Aktaş, bu uğurda milletin mahremine el uzatan kim olursa olsun hak ettiği karşılığı vereceklerinin altını çizdi.