Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin kurucuları hepimiz için rol modeldir

DHA 2 Temmuz 2021 Cuma 12:54 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:54

Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 7 bölgeden gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, gençlerin zengin bir medeniyetin, kültürün temsilcileri olduğunu belirtti. Türkiye'nin 7 bölgesinden salonda temsilciler olduğunu belirten Soylu, "7 ayrı bölgenin zenginliği var. Hatay'dan gençler var. Hemen sınırın öte tarafında göz yaşı var, mağduriyet var. Sizin gibiler, sizden daha küçükler, okulları yok. Ben her birinize sordum, 'ne olmak istiyorsunuz' diye. Onlara sorabilecek durumda olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Çünkü onlar bir tek şey yapmak istiyorlar; hayatta kalmak istiyorlar. Etrafımızdaki coğrafyaya yapabileceklerimiz var, uzatabileceğimiz el var. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Sadece bugün değil, tarihte de atalarımız, ecdadımız aynı yapmış bize bu emaneti bırakmış. Onun için sizin daha güçlü ve ayakta durabilmeniz için çok çalışıyoruz, çok gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'BOYNU BÜKÜK KALMANIZI İSTEMİYORUZ'

Gençlerin hızlı trene bindiğini, uçakla şehirlerarası seyahatler yaptıklarını söyleyen Soylu, "Alt yapımızı güçlendiriyoruz. Dünyaya çıktığınızda, dünyadaki zengin ülkelerin gençleriyle, insanlarıyla karşılaştığınızda boynu bükük kalmanızı istemiyoruz. 'Bizim de hızlı trenimiz var' demenizi istiyoruz. 'Bizim de her ilimizde neredeyse havalimanımız var' demenizi istiyoruz. 'Bizim de koskoca şehir hastanelerimiz var' demenizi istiyoruz. 'Gittiğimiz zaman devletimiz her insanımıza, her ferdine elinden geleni yapıyor' demenizi istiyoruz. Yani özgüveniniz yüksek olsun istiyoruz. Özgüveniniz en yüksek noktada olsun ki, daha iyi üretin, zihninizi daha iyi pekiştirin, insanlığa yapabileceklerinizi, bu medeniyet üzerinden, bu zengin topraklar üzerinden, bu zengin ülke üzerinden gösterin istiyoruz. Buraya kolay gelinmedi. Çok zorlu yollardan, çetrefilli alanlardan gelindi. Sizin bir daha bunlarla karşılaşmamanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ESER BIRAKANLARI ROL MODEL SEÇİN'

Bakan Soylu, gençlere eser bırakan insanları rol model seçmeleri önerisinde bulunarak, "Sadece yaldızlı süslü hayatlardaki karakterler, sadece para ve şöhret sahibi olan kişiler, dizi karakterleri sizin için asla rol model değildirler. Şuradaki masanızda oturduğunuz insanlar, hayatın birçok evresinden geçmişler. Bu mekanları inşa edenler, işini doğru yapanlar, işini namusu ile yapanlar ve mücadele edenler, rol modellerinizdir. Bu rol modeller çerçevesinde bu ülkeyi bağımsızlığıyla buluşturan karakterlerdir. Cumhuriyetimizin kurucuları hepimiz için rol modeldir" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, programın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın Kurban Bayramı için bağış toplanmasına izin verilmediği iddialarını değerlendiren Soylu, "Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Şimdi çok güzel bir etkinlikten çıktık. Ne olursunuz siyasete alet olmayın. Sizden bir istirhamım var; ne olursunuz siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. Siz basın mensubusunuz, siz siyasi parti mensubu değilsiniz. Bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek, olayı ortaya koymaktır. Sadece bu iş için söylemiyorum, siyasete alet olmayın" diye konuştu.

İmamoğlu'nun "İhtiyaç sahibi 132 bin 50 ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesine gönlü razı olmayan, onların bayramda yüzlerinin gülmesini istemeyen bir kişi var; o da İçişleri Bakanı" sözleri üzerine kendisine cevap hakkının doğduğu hatırlatılan Soylu, "Bana yönelik o kadar itham var ki. Ben dünyanın en kötü adamıyım" ifadelerini kulandı.