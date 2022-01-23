Bakan Soylu, dağdaki silahlı terörist sayısını açıkladı

IHA 23 Ocak 2022 Pazar 13:20 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 13:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına geldi. Eylem sayısı 2014'de 2 bin 814'tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141'e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.