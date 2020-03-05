05 Mart 2020 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların bulunduğu Pazarkule sınır kapısına kadar bütün sınır hattını kontrol ettiklerini belirtti. Bakan Soylu, "Gitmek isteyenlere engel koymuyoruz" dedi.



TELE1'DEN PROVOKATİF SORU

Tele1 muhabirinin provokatif sorusuna tepki gösteren Bakan Soylu, "Kaç muhabiriniz var sizin. Bizim sınırda kaç karakolumuz var? Vilayet burada teyit edemiyor mu ? Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz görünmüyor. Şu anda sizin yaptığınız Yunan ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmek. O zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor öyle mi?. Sana karakol karakol da söyleyeceğim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere, devletine itimat et" diye tepki gösterdi.