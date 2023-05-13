Bakan Soylu: Dünyada yepyeni bir adım başlayacak

Bakırköy'de düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu'yu folklor ekibi, temenna ile karşıladı.

Programda konuşan Soylu, sözlerine, "Bugün burada bir kardeşliğin, bir beraberliğin, hep birlikte birliğin ne demek olduğunu, bu topraklarda coğrafyalar bizi ayırsa da kalplerimizin, gönüllerimizin, bedenlerimizin nasıl bir olduğunu, hepimizin neşet ettiği bu topraklarda bizi ayırabilecek hiçbir gücün olmadığını ve 100 yılda bir ülkemize gelebilecek bir lider Recep Tayyip Erdoğan'a Balkanlar'dan nasıl sahip çıkıldığının en temel göstergesini ortaya koyuyoruz." diyerek başladı.

Soylu, bu topluluğun, etraftaki coğrafyada karşı karşıya kaldıkları tüm süreçleri uzun yıllardan beri bildiğini vurgulayarak, "Bu topluluk, Batı'nın, özellikle Amerika'nın ve Avrupa'nın, Avrupa'nın göbeğinde bir katliama nasıl seyirci kaldığını, sesini çıkartmadığını, en temel insan hakları ihlal edildiğinde hiçbir şey söylemediğini, hala devam eden birçok insan hakları ihlalinde seslerini çıkarmadığını bilen bir topluluktur." ifadelerini kullandı.

Sadece bir seçime değil Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açmaya gittiklerini söyleyen Soylu, "Yapmaya çalıştığımız, ulaşım altyapısında modern İpek Yolu'nun yeniden ihya ve inşa edilmesidir. Sadece ticaret değil, sadece turizm değil, bu kardeşlik ve gönül bağının bütün dünyanın mecbur olduğu bir hale getirilmesini temin etmeye çalışmaktır. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Balkanlar'daki, Orta Doğu'daki, Orta Asya'daki tüm ülkeler artık yeni bir milada başlayacak"

Bakan Soylu, herkesin 14 Mayıs seçiminin sonucunu beklediğini vurgulayarak, "Suudi Arabistan'dan başlayın, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın bütün coğrafyasına kadar, Balkanlar'a kadar herkes diyor ki 'Türkiye'de bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan kazansın.' Çünkü dünyada yeni bir milat başlayacak, bölgede yeni bir milat başlayacak, dünyada yepyeni bir adım başlayacak. Yıldızların gökyüzünde birbiriyle dans ettiği gibi Balkanlar'daki bütün ülkeler, Orta Doğu'daki, Orta Asya'daki bütün ülkeler artık yeni bir milada başlayacaklar. Dünyaya yeni bir umut, yeni bir refah, yeni bir aydınlık getirecekler. Biz bunu sağlayabilecek bir adımı atıyoruz. Artık Türkiye, üreten bir ülke oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin önüne 12 yıldır birçok engel konulduğunu söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Engel olsa da Türkiye'yi büyütmeye, huzurlu ve güvenli yapmaya, mazlumlara ve mağdurlara elimizi uzatmaya devam ediyor, kimseden korkmuyor ve dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyoruz. Bu coğrafya masum, samimi bir coğrafyadır. Bizler mazlum ve samimi insanlarız. Dünyanın hiçbir zamanında hiçbir ülkeye kölelik yaptırmadık. Hiçbir ülkeyi sömürmedik. Gittiğimiz her yerde tarihi miraslarımızı ve insanlığımızı bıraktık. Eğer bugün Afrika sokaklarında hepimizden bahsediliyorsa atalarımızın, ecdadımızın geçmişte yaptıklarından kaynaklanmaktadır. Biz bir sömürü düzenli ülke değiliz. Biz emperyalist bir ülke değiliz. Biz Müslüman'ız ve bizimle beraber yaşayan, azınlık olan herkese kendi haklarımız gibi haklarını gösterebilecek, onlarla dost bir şekilde yaşayabilecek bir ülkeyiz.



Bunu tarihte gösterdik, bugün gösterdik, yarın da göstereceğiz. Göreceksiniz, bütün dünya nizamı Anadolu'dan ve Balkanlar'dan bizim ortaya atacağımız şekille şekillenecek ve bunu, Aliya İzzetbegoviç'in mirasını yarıda bırakmayacağız."