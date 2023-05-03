İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4905
  • EURO
    21,7101
  • ALTIN
    1284.61
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var
Politika

Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında 7'li koalisyon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu geçtiğimiz aylarda söylediği 'Altılı Masa'nın ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderildi' açıklamasına bir yenisini ekledi. Söylediklerinin bir iddia olmadığını belirten Soylu, 'Ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler.' dedi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu! 7'li koalisyon için büyük iddia: Ses kaseti de var
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa'nın gerçekleştirdiği ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini açıkladı.

"BU BİR İDDİA DEĞİL, SES KASETİ DE VAR"

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmasının doğru olmadığını açıklayan Soylu, ABD Başkanı Biden'ın bir konuşasında Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini belirtti. Soylu, "Biden konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor. Bu ne demek?" şeklinde konuştu.

Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "Biden işine baksın bu kendi seçimimiz" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler. Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da, kendi ülkesinin büyükelçisinin 'ne haltlar' karıştırdığını söyledim" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.