İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Altılı Masa'nın gerçekleştirdiği ilk toplantısının tutanağını bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisine gönderdiğini açıkladı.

"BU BİR İDDİA DEĞİL, SES KASETİ DE VAR"

ABD'nin Türkiye'deki seçimlere müdahil olmasının doğru olmadığını açıklayan Soylu, ABD Başkanı Biden'ın bir konuşasında Erdoğan'ın karşısındaki adaya destek verilmesine işaret ettiğini belirtti. Soylu, "Biden konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor. Bu ne demek?" şeklinde konuştu.

Sunucunun, Biden'ın bu konuşması üzerine muhalefetin, "Biden işine baksın bu kendi seçimimiz" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatması sonrası, Soylu, "Öyle düşündükleri için mi, Altılı Masa'nın ilk toplantısından çıkan neticeyi Ünal Çeviköz'le beraber AB'nin bir ülkesinin büyükelçisine gönderdiler. Öyle düşündükleri için mi bunu yaptılar. Bu bir iddia değil, ses kaseti de var. Direkt genel başkanın resmi yetkilisi olarak gittiler. Bundan dört ay önce Türkiye'ye gelen ilgili ülkenin içişleri bakanına da, kendi ülkesinin büyükelçisinin 'ne haltlar' karıştırdığını söyledim" ifadelerini kullandı.