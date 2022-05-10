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Politika

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacak

Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır.' dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 10:32 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yerli e-Pasaport, Yeni e-Mavi Kart ve Yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor"

"Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz."

"Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır."

"Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir."

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