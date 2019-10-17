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Bakan Soylu: Tek bir sivil göstersinler, bu nasıl akılla izah edilebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin 'Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir.' dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin "Yaşadığımız topraklarda bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Gelecek nesillerimize hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz terör koridoru bırakmadı" ifadelerini kullandı.
 
İçişleri Bakanı Soylu, "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz."

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