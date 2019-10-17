Bakan Soylu: Tek bir sivil göstersinler, bu nasıl akılla izah edilebilir

İçişleri Bakanı Soylu, Barış Pınarı Harekatına ilişkin "Yaşadığımız topraklarda bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Gelecek nesillerimize hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz terör koridoru bırakmadı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz."