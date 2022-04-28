Bakan Soylu gelişmeyi 'HDPKK Mv. ile kol kola olanlara duyurulur' diyerek açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta gerçekleştirilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın katılmak istediğini ancak izin verilmediğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.