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Politika

Bakan Soylu gelişmeyi 'HDPKK Mv. ile kol kola olanlara duyurulur' diyerek açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 5 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine katılmak isteyen HDP'li Muazzez Orhan ve HDP-DBP İl Başkanlarına izin verilmediğini duyurdu.

DHA28 Nisan 2022 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta gerçekleştirilen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın katılmak istediğini ancak izin verilmediğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Eren Abluka-5'te, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekili ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

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