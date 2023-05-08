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Politika

Bakan Soylu: Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, restore edilen Tevfikiye Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz ecdadımızın bize bıraktığı bütün eserleri, binlerce kilometre ötede dokunduklarımızı görünce, onları yeniden tarihimizle buluşturunca. Milletimiz açısından da büyük bir gurur vesilesidir.' dedi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz ecdadımızın bize bıraktığı bütün eserleri, binlerce kilometre ötede dokunduklarımızı görünce, onları yeniden tarihimizle buluşturunca. Milletimiz açısından da büyük bir gurur vesilesidir." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı tarafından restore edilen Tevfikiye Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir restorasyonun ardından tarihi bir eseri ve medeniyetin bir parçasını tekrar bu halde gördüğü için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Restorasyon çalışmalarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ve yıllardan beri Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgisiyle, tecrübesiyle donattığı İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin her yeri, Balkanlar, Orta Asya ve dünyanın birçok yerinde ne kadar medeniyet eserimiz varsa, yurt dışında TİKA'yla, yurt içinde Vakıflarla, bütün genel müdürlüklerimizle birlikte el atıyorlar. Gittiğimiz her yerde gurur duyuyoruz ecdadımızın bize bıraktığı bütün eserleri, binlerce kilometre ötede dokunduklarımızı görünce, onları yeniden tarihimizle buluşturunca. Milletimiz açısından da büyük bir gurur vesilesidir." diye konuştu.

Vatandaşların 2019 yılında Tevfikiye Camii'nin restore edilmesini kendilerine söylediğini aktaran Soylu, Vilayetler Birliğinin bütçesiyle restorasyonun başladığını ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonu tamamladığını anlattı.

Geçen akşam son halini görmek için camiye geldiğini anlatan Soylu, camide bulunan kadınların kendisine, cami, çocukluklarında nasılsa restorasyon sonrası aynısının yapıldığını söylediklerini dile getirdi.

Bakan Soylu, caminin bulunduğu semtin camisiyle tekrar buluştuğunun altını çizerek, "Daha doğrusu bir hayat alanıyla da buluştu. Camiler aynı zamanda hayat alanlarımızdır. Bu vesileyle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile cephe arkadaşı olduklarını, deprem bölgesinde büyük mücadeleler verdiklerini ifade eden Soylu, "Sayın Bakanımız Malatya'da hakikaten bütün Malatya'nın gönlünü fethedecek bir şekilde, ciddi ve çok güçlü, gece uyumadan, gündüz dinlenmeden büyük çalışmalar gerçekleştirdi." diye konuştu.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

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