Bakan Soylu: Gördüklerim tüylerimi ürpertti

Tantavi Sosyal Tesislerinde Ümraniyeli muhtarlara hitaben konuşan Soylu, rekabetin yoğun yaşandığı bir seçimi kazanmaları dolayısıyla tüm muhtarları tebrik etti.

Muhtarlığın önemli bir iş olduğunu ifade eden Soylu, "Her ne kadar zamanında birileri Sayın Cumhurbaşkanımızı 'Muhtar bile olamaz' diye aşağılamaya çalıştılarsa da aslında muhtarlık öyle kolay kazanılabilen bir paye değildir. Zaman zaman söylüyorum, bu lafı edenler, kendi mahallelerinde muhtar adayı olsalardı, eminim ki seçilemezlerdi. Muhtarlık, demokrasinin en sert, en çetin, en yalın halidir. İstanbul'da böyle bir başarı elde etmek, takdire şayan bir iştir." diye konuştu.

"YAŞLILAR 'BİZE EKSİK PUSULA VERİLDİ' DİYOR''

Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul'da sağlıklı bir şekilde tamamlanmadığı için 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğini belirterek, bunun nedeninin, birilerinin milletin son sözü söylemesini istememesinden kaynaklandığını söyledi.

Siyaset hayatı boyunca kendisini en çok etkileyen seçimlerden birisinin İstanbul seçimleri olduğunu ifade eden Soylu, "Biz Ankara'yı kaybettik. Vatandaşın takdiri, başımızın üzerinde. Kaybettiğimiz ve kazandığımız başka belediyeler de oldu. Ancak İstanbul'da seçim akşamından sonra bir hafta içerisinde gördüklerim tüylerimi ürpertti. Ufak tefek şeyler olabilir. Ahmet'in oyu Mehmet'e yazılır. Bu sehven de kötü niyetle de olabilir. Binali Ağabeyin 207 oyu sıfır yazıldı. Bu bir yerde olabilir. Sandık sonuç tutanağına geçerken yanlış yapılmış olabilir. Bu İstanbul'un birçok ilçesinde aynı şekilde gerçekleşmiş. Sandıkların yüzde 10'u yeniden sayılmış. Açılan yüzde 10'unda 29 bin oydan 13 bin oya düşülmüşse burada daha önceden planlanmış ve koordine edilmiş, 'Eğer yapabilirsek bunu yapalım' diye birilerinin ittifak ettiği bir süreç yaşadık. Kimse kusura bakmasın vatandaşın oyunu korumak ve kendimiz açısından biz buna itiraz etmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Fatih, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Ümraniye gibi ilçelerde itiraz edilmediğini çünkü sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ile oy sayısının aynı olduğunu kaydeden Soylu, problemin Büyükşehir seçimlerinde olduğunu dile getirdi.

Seçimde önemli oranda eksik pusula verildiğine yönelik şikayetler olduğunu aktaran Soylu, "Problem burada. Burada üçü de farklı. Yaşlılar 'Bize eksik pusula verildi' diyor. Bu da İstanbul'un tamamına yayılmış bir hile metodudur. Öyle bir şey oldu ki İstanbul'un huzurevleri de dahil olmak üzere eksik pusula verildi. Ümraniye'de 55'e 37 gibi bir sonuç var. Buralarda herkese bir adet eksik Büyükşehir pusulası vermek İstanbul'un tamamında önemli bir etki ortaya koyar. Burada 55'in tamamının Büyükşehir'e gitmesini engellersin." diye konuştu.

"Bu şaibeyi İstanbul kaldırmazdı"

İçişleri Bakanlığı'nın seçimlerle ilgili bir görevinin de kanunun gereği olarak memurlar arasından seçilmesi gereken sandık kurulu başkanlarının kaymakamlıklar eliyle temini olduğunu bildirdi.

Soylu, kanunun açık olmasına karşın memur olmayan kişilerin sandık başkanı yapıldığını dile getirdi.

Sandık kurulu başkanlıklarının devlet memuru olması gerektiği halde, birçok sandıkta bu kurula uyulmadığına dikkat çeken Soylu, "Sandık kurulu başkanlarından 96 tanesi CHP'nin üyesi çıktı. 3 bin 389 sandık kurulu başkanının birinci derece akrabaları CHP üyesi çıktı. Ha bu devlet memuru olur, ona söylenecek bir şey yok ama burada, bu anlayışla yerleştirilen sandık başkanlarında böyle bir mesele çıkmış oldu. Önümüzdeki 5 yıl bu şaibeyi İstanbul kaldırmazdı, İstanbul önemli bir şehirdir, aynı zamanda Türkiye ve coğrafyanın önemli sembolüdür. O yüzden hem buna parti olarak itiraz ettik hem de bu seçimin şaibesinin üstüne yatılırsa bundan sonraki seçimlere yönelik de ciddi bir problem çıkabilir."

İçişleri Bakanı Soylu, bu seçimlerde tüm Türkiye genelinde sadece 6 bin 600 polisin görevli olduğu yerde oy kullandığını, bunun da büyük kısmının Doğu ve Güneydoğu'da olduğunu söyledi.

1994 öncesi döneme değinip Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmesinden bugüne kadar İstanbul'a yapılan büyük yatırım ve icraatları anlatan Soylu, bazılarının hizmet yapılmadığı yönünde algı oluşturmaya çalıştığını kaydetti.

Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 17 yıldır Türkiye'de kucaklayıcı, kuşatıcı, kendi alanında memleketin ciddi meselelerini çözmek için büyük gayretleri olan bir isim olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım'ın bakan olarak görev yaptığı dönemlerdeki icraatlarını anlatan Soylu, "Binali Ağabey Avrasya Tüneli'ni yaptı, Marmaray'ı yaptı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bölünmüş yollar, internet, havalimanları, otoyollar yaptı. Trafik kazalarında ölümler yüzde 40 azaldı. Bunda aldığımız tedbirlerin yanı sıra yapılan yolların da büyük katkısı var." dedi.

Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.