Bakan Soylu: İade süreci için iki arkadaşımız Arnavutluk'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için 2 arkadaşımız Arnavutluk'a gitti. Sürecin çok uzamayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.
Soylu, "Oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iadeyi bekliyoruz" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRILARINA TEPKİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Soylu, Öğretmen protestolarına müdahaleye ilişkin, "Sivil itaatsizliğe toplumu sevk etmek isteyen anlayış var." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, toplumun bütün kesimlerini karşı karşıya getirmenin beyhude olduğunu vurguladı.