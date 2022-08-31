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Politika

Bakan Soylu: İade süreci için iki arkadaşımız Arnavutluk'ta

Thodex'in kurucusunun iade sürecine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Soylu, 'Hem dosya hem iade süreci için iki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz' dedi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için 2 arkadaşımız Arnavutluk'a gitti. Sürecin çok uzamayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Oradaki mahkemenin hangi tarihte olacağına bağlı iadeyi bekliyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇAĞRILARINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Soylu, Öğretmen protestolarına müdahaleye ilişkin, "Sivil itaatsizliğe toplumu sevk etmek isteyen anlayış var." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, toplumun bütün kesimlerini karşı karşıya getirmenin beyhude olduğunu vurguladı.

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