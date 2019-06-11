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Bakan Soylu: İstanbul huzur ve sükun içerisinde seçime gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimine ilişkin, 'Tedbirlerimiz, takviye bütün tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.' dedi.

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Bakan Soylu, Cağaloğlu'ndaki Ankara Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Soylu, basın mensuplarının "Seçim çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusu üzerine, "Soru cevap yapmaya alışkın değiliz, İstanbul'da çalışmaya alışkınız. Gayet iyi gidiyor. İstanbul Binali abiyle ve İstanbullu Binali abiyle hakikaten çok güzel bir buluşma yaşıyor. Bunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Soylu, seçime yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz hakikaten İstanbul'un birçok yerinde çalışıyorlar. Bu arada tabii devlet işlerimizi de yapıyoruz. Şimdi yaklaşık 4-5 saattir bir güvenlik toplantısından çıktım. İstanbul'a hakikaten İstanbullunun da hak ettiği ve sadece İstanbullunun değil İstanbul'a gelenlerin de hak ettiği bir 25 yıldan sonra bir 5 yılı daha İstanbullulardan istiyor ve bunu buluşturmak için de çaba sarf ediyoruz. Kendimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ve inanıyorum ki İstanbullu bu 5 yılı bu anlayışa verecektir."

Seçimlere katılacak her iki adayın katılacağı televizyon programına ilişkin soruya da Soylu, "Hepimiz bekliyoruz." cevabını verdi.

Seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine de Soylu, "Hepsi alındı. Tedbirlerimiz, takviye bütün tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükun içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu vatandaşlarla tek tek sohbet ederek fotoğraf çekildi. Soylu'ya ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

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