Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sordu: HDP ve PKK'yla ilgili hangi pazarlığı yaptın?

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Eyüpsultan'daki Rami Stadı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bundan 21 yıl önce 3 ay önünü göremeyen bir ülke olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, ancak Türkiye'nin yaşadığı birçok badireye rağmen 21 yıldır istikrar içinde olduğunu dile getirdi.

Soylu, Mersin Nükleer Santrali'nin ilk etabının açıldığını, bunların dışında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü'nün yapıldığını belirterek, "Yetmedi, pandemide bütün dünya patinaj yaparken Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü de yaptı mı? Yetmedi. Onlar bize 'Bunları yapamazsınız.' derken biz üzerine ilave ettik. Bir Türk olarak nasıl yapabileceğimizi, bizimle inatlaşılmayacağını gösterdik. İHA'yı da yaptık, SİHA'yı da yaptık. Aynı zamanda Kızılelma'yı da Akıncı'yı da Atak helikopterini de yaptık. Çatlasınlar da patlasınlar. Buraya da Togg'la geldik. Kendi arabamızla, yerli arabamızla, milli arabamızla geldik." diye konuştu.

Türkiye'de ayrıca TCG Anadolu Gemisi'nin yapıldığını, birçok barajın, şehir hastanelerinin inşa edildiğini anlatan Soylu, "Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki; 'Şehir hastaneleri israftır.' Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil." ifadelerini kullandı.

"NE VERDİN SEN HDP'YE DE ANLAŞTIN, PKK'YA DA ANLAŞTIN...'



HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Peki kimi destekliyorlar? Dün açıkladılar. Resmen 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.' dediler. Peki başka ne diyorlar? Diyorlar ki '100 yıllık Cumhuriyet'i bitireceğiz.' Bitmedi. Başka ne diyorlar? 'Özerklik yapacağız, özerklik istiyoruz.' diyorlar. 6-8 Ekim'i hatırlıyorsunuz değil mi? 17 ayrı yerde özerklik ilan etmişlerdi. Sonra onların hepsini tarumar ettik, o özerklik yapanları. Bir de o belediyelerin hepsine kayyum atadık. Teröre para vermesin, teröre adam göndermesin, teröre lojistik yollamasın diye."

Soylu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ne verdin sen HDP'ye de anlaştın, PKK'ya da anlaştın ki Murat Karayılan, Cemil Bayık sabahtan akşama kadar 'AK Parti'yi düşüreceksiniz. Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksiniz. AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nı düşüreceksiniz. Onlara verilen her oy PKK'ya sıkılan bir kurşundur.' diye Kılıçdaroğlu'nun peşine takıldı. Kılıçdaroğlu bunun bir cevabını versin. Büyükelçilerle oturup hangi pazarlığı yaptın? HDP PKK'yla ilgili hangi pazarlığı yaptın? Bunun hesabını versin." diye konuştu.

Bunların hepsinin hesabını milletin sandıkta soracağını vurgulayan Soylu, "Allah nasip edecek. 14 Mayıs akşamı inşallah Cumhurbaşkanımızı bu millet yeniden reisicumhur yapacak. Kemal'e 'bay bay' diyecek." dedi.

"14 MAYIS, 100 YIL SÜRECEK İNŞALLAH"



İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatları anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kime oy vereceksiniz? 15 Temmuz'da akşam Atatürk Havalimanı'na gelip, orada tankçılarla anlaşıp, onların arasından sıvışıp evde saklanıp, ayak ayak üstüne atıp maç seyreder gibi 15 Temmuz darbesini seyreden Kılıçdaroğlu'na mı, yoksa 'Ölümüne milletin yanındayım.' diyen Tayyip Erdoğan'a mı? Karar milletimizindir, karar sizindir. Bir 14 Mayıs'ta bu ülke beyaz ihtilalle beraber... O siyaset cahili olan CHP'lilere buradan söylüyorum. Dün bana laf yetiştiren o CHP'liler var. Biz ona bizim tarafımızda 'beyaz ihtilal' diyoruz. Bir halk ihtilali, bir devrimdi o. Millet, Menderes'i seçti, ezan-ı Muhammedi'nin aslıyla beraber milleti buluşturdu. Bir köylünün oğlu hakim oldu, bir köylünün kızı mühendis ve avukat oldu. Köylerle şehirler birleşti. Türkiye'de barajlar, yollar yapıldı. Olmayan kalmadı Türkiye'de. Ama o ne kadar sürdü? 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar 10 yıl sürdü. Bizim devrimiz ne kadar sürecek biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı başlıyor, Türkiye Yüzyılı. 14 Mayıs, 100 yıl sürecek inşallah."

Programda, Bakan Soylu'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye edildi.

Bakan Soylu, stadın açılışının yapılmasının ardından eski futbolcuların katıldığı Şöhretler Maçı'nda futbol oynadı.