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Politika

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: Konya'daki olay bir husumetin devamı, 11 yıllık bir olay. İki aile arasında uzun süredir devam eden bir husumet.

30 Temmuz 2021 Cuma 23:11 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 23:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat yangınına ilişkin Manavgat'ta oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

"(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur"

"Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz"

"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır"

"Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir."

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