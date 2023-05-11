Bakan Soylu: Millet Kılıçdaroğlu'na pazar günü kaseti gösterecek

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Zeytinburnu Sümer Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 12 yılda çok büyük badirelerden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buna rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri yaptığını belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taksim Camisi'ni yapamayacağını söylediklerini ancak Erdoğan'ın bunu da yaptığını dile getirdi.

- "ONLAR KASETTEN ANLARLAR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 tane koyun verilmesi halinde hepsini kaybedeceğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Onlar neden anlarlar, biliyor musunuz? Onlar kasetten anlarlar, kasetten. FETÖ'cülerin kasetlerini servis etmekten anlarlar, doğru mu? Siyasete baskı kurmaktan anlarlar, doğru mu? FETÖ'cülerin elinde eskiden kalmış kasetleri Türk siyasetinin geleceğine ambargo yapmaktan anlar. O FETÖ'cüler bir daha bu ülkenin yüzünü göremeyecekler. 'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek, Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok."

