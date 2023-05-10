Bakan Soylu: Onları da paketleyeceğiz, kimse merak etmesin!

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Gaziosmanpaşa'daki Kazımkarabekir Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada, katılımcılara, "Tam 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz. Doğruya sahip çıktınız." diye seslendi.

Bu kadar hengameye, saldırıya rağmen Türkiye'nin ayakta durduğunu vurgulayan Soylu, "Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyemiz 16 bin dolara çıkacak. Turizm gelirlerimiz 100 milyar dolara çıkacak. Çalışan insan sayımız 31,5 milyondan 38 milyona çıkacak. Türkiye'nin dış ticareti 1 trilyon dolar olacak. Sadece Türkiye değil, biz etrafımızdaki coğrafyaya da huzur vereceğiz. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacağız." dedi.

- "Sanki Amerikalılar, Avrupalılar oy kullanacak"

Soylu, Sarıyer'deki Armutlu Mahallesi Buluşması'nda ise İngiltere merkezli The Economist dergisinin kapağında "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin!" yazılmasına işaret ederek, "Sanki Amerikalılar oy kullanacak, sanki Avrupalılar oy kullanacak." diye konuştu.

Eskiden terör olayları nedeniyle Türkiye'de "Sivas'ın doğusuna geçilmez" denildiğini belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan batıyla doğuyu birleştirdi. PKK'yı ne yaptık? Daha durun. Onların Kuzey Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki inlerini de bitireceğiz. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülke Amerika'nın, Avrupa'nın oyuncağı değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk siyasi hayatının ve dünyanın en büyük mitinglerinden birisini gerçekleştirdiğini kaydeden Soylu, "14 Mayıs'ta yetkiyi bu millet bize verecek. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir tek terör yuvası bırakmayacağız, inlerine gireceğiz Allah'ın izniyle. Ülkemizi Amerika'nın oyunlarıyla yıllardır, tam 40 yıldır bu ülkeyi kan gölüne çevirenlere bundan sonra müsaade etmeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye değil. Şu tablo, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını net bir şekilde gösteriyor. 21 yıldır Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz. 21 yıldır bu ülkeyi başkalarına ezdirmediniz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda Teknofest'te yerli malı sanayi ve teknoloji ürünlerinin sergilendiğini hatırlatan Soylu, Türkiye'nin Karadeniz'den çıkardığı doğal gaz, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda çıkardığı petrol, TGC Anadolu gemisi gibi Teknofest'te sergilenemeyen daha birçok yatırım ve üretimleri olduğunu aktardı.

- "Amerika'nın, Avrupa'nın yerinde olsam, ben de Tayyip Erdoğan'ı istemem"

Tam bağımsız Türkiye'ye adım adım gidildiğini ifade eden Soylu, "Amerika'nın yerinde olsam, Avrupa'nın yerinde olsam ben de Tayyip Erdoğan'ı istemem. Gücü yeterse istemesin. Pazar akşamı ben o Amerika'yı da göreceğim." dedi.

CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye bombaları atan yere Türk askeri gitmesin diye tezkereye "hayır" oyu verdiğini kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz orayı güvenli bölge yaptığımız için tam 6 milyon Suriyeli Halep'ten oraya geldi, şu an orada yaşıyor. Bir, orası terör devletinin olacak. İki, bizim Misakımilli sınırlarımızdan gelen Halep'teki Suriyelileri alacaklar, Türkiye'ye gönderecekler. Tam yüz yıllık bir kaos açıyorlar Türkiye'nin önüne. Nasıl Afganistan'da yapmışlarsa, nasıl Pakistan'da yapmışlarsa, nasıl Suriye'yi karıştırmışlarsa... 'Irak'a demokrasi getireceğiz.' dedi Amerika. Hadi getirseydin bakalım. Karıştırdı Irak'ı. Nasıl Yemen'i yapmışsa, nasıl Libya'yı yapmışsa, nasıl Lübnan'ı yapmışsa, nasıl yıllardır Filistin'i yapıyorsa, aynı şekilde bölgemizi buna döndürmeye çalışacaklar. Buna müsaade etmemeliyiz. Bay bay Kemal orada terör devleti kurdurmak için Amerika'yla anlaştı, PKK'yla ve PYD'yle anlaştı. Kandil bizden daha çok kampanya yapıyor. Murat Karayılan'dan tutun, bütün terör elebaşları, Bese Hozat'a kadar, Duran Kalkan'a kadar, Cemil Bayık'a kadar. Onları da paketleyeceğiz, kimse merak etmesin."