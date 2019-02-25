Bakan Soylu: PKK’nın şah damarını kestik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. “Şer ittifakının piyonları bunları bilmiyor olabilir ama oyunu kurgulayanlar çok iyi biliyorlar” diyen Soylu, şunları dile getirdi: İşte Murat Başkan (AK Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu) aramızda, Van’da görev yaptı. Oradaki belediyelerde bu anlattıklarımı nasıl da sistematik uyguladıklarını gayet iyi bilir. Biz bu görevlendirme yaptığımız belediyelerle PKK’nın şah damarını kestik. Çünkü oradan bir güç devşiriyorlardı.

CAN HAVLİYLE SATIYORLAR

Daha önce dağlarda 15 bin terörist olduğunu, şimdi ise 700 terörist kaldığını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika’nın PKK ile, Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini… O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika’yı da satıyor, Avrupa’yı da satıyor. Bu seçimi kuru kuru bir yerel seçim olarak görmek işte bu adamların, bu oyunu kuranların, sistemli şekilde son 6-7 yıldır Türkiye’nin istikrarına saldıranların tezgahına gelmektir.