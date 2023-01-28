Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan dünyaya meydan okudu

Bakan Soylu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgede terör devleti kurulmasına izin vermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bina yapmadığını, zihniyet değiştirdiğini vurgulayan Soylu, "Terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin zihniyetini değiştirdi. Türkiye'yi parçalamak isteyenlere fırsat vermedi. Doğuyla batının birbiriyle olan gelişmişlik farklılıklarının tamamını ortadan kaldırdı. Savunma sanayimizi yüzde 20'den yüzde 80 yerlilik, millilik seviyesine çıkardı." diye konuştu.

Erdoğan'ın bedeli ne olursa Afrin'de terörü temizleme emri verdiğini belirten Soylu, "Amerika, 'Afrin'e giremezsiniz ambargo koyuyorum' dedi. Kimseden icazet almadan bu milletin evlatları, Türk mühendisleri İHA ve SİHA'ları 1,5 ayda böğrüne ay-yıldızlı bayrağı bastığı mühimmatları üretti. Afrin'i temizledik. Avrupa'nın da Amerika'nın da planı suya düştü. Şimdi, 'İHA ve SİHA'ları ortadan kaldıracağız' diyorlar. Sizin kralınız gelse bunu yapamaz. Ey Amerika, bırak şimdi Akıncıları, şimdi başına daha büyük bir dert geliyor. Kızılelma geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de teröre 1984-2019 yıllarında 3 trilyon 722 milyar lira harcandığına dikkati çeken Soylu, artık PKK'nın defterini düreceklerini kaydetti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili bir çocukluk anısını anlatırken duygulanan Soylu, şunları söyledi:

"Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Rahmetli dedem beni cuma günleri camilere götürürdü. Hem Müslümanlığın gücü ve cesaretini anlatmak hem de ecdadımızın bize neyi bıraktığını bir kere daha öğretmek için. Süleymaniye, Fatih, Eyüp Sultan, Sultanahmet, Yavuz Selim, Edirnekapı, hepsini anlatırdı. Sultanahmet'e gittiğimizde oradan çıkardık, 'Dede şu camiye bizi niye götürmüyorsun?' derdim. Bir dedenin torununa mahcubiyetini gördüm. Bana, 'Süleyman, Allah size o camide namaz kılmayı nasip etsin' derdi. Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz kıldırmayan dünyaya meydan okudu. Bugün bambaşka bir noktadayız."

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Allah rızası için size soruyorum. Biz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz cari açığı kapatmak için? Allah'tan korkar insan. Aynı iftiraları (Adnan) Menderes'e, arkadaşlarına attılar, idam ettiler. Rahmetli (Turgut) Özal'a attılar, Rahmetli (Necmettin) Erbakan'a, Özal'a, (Alparslan) Türkeş'e attılar. (Süleyman) Demirel'e hanımı üzerinden attılar. Neymiş? Rahmetli Erbakan Libya'ya gitmiş, çadıra davet etmişler. Neymiş? Başbakanlıkta hocaefendileri toplamış, onlara iftar vermiş. Diyarbakır'a gittim, bütün hocaefendileri topladım, kameraları karşıma aldım, bir icazet merasiminde. Ne söylüyorsanız söyleyin şimdi bakalım? Bu ülkenin değerlerinden, insanından, inancından, diyanetinden sürekli nefret edenlere karşı, insanların kılık kıyafetlerini hapis içine almaya çalışanlara karşı Menderes kadar, Tayyip Erdoğan kadar cesaretli olamazsak yazık olsun bize. Sonuna kadar ipimiz cebimizde gezeceğiz."

Konuşmaların ardından Tosya Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı.

