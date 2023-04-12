Bakan Soylu: Seçimi kazanacağız, Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığında parti mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, 6 Şubat'ta büyük bir afetle karşılaşıldığını anımsattı.

Herkesin bu dönemde elini taşın altına koyduğunu belirten Soylu, "Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, yüzde 68'i tamamlandı. Bayrama kadar Hatay hariç ilçelerin büyük bölümüyle tamamlanarak, acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamı kaldırılmış olacak. Bayramın akabinde de ağır hasarlı binaların yıkımına geçmiş olacağız." diye konuştu.

Soylu, 14 Mayıs'ta seçim yapılacağını, kendisinin de milletvekili adayı olduğunu kaydederek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır sadece bir değişimin değil büyük bir devrimin altına imza attığını, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den itibaren Türkiye'de yapılamaz denilenleri başardığını anlattı.

Bakan Soylu, "Bu seçimin en önemli gayret gösterenlerinden bir tanesi Kandil'dir. Sabah akşam açıklama yapıyorlar. Bugün o partinin içerisinde olanlar daha dün açıklama yaptılar, 'Hapishanedeki bütün sözde tutsakların hepsini serbest bırakacağız.' dediler. Apo'yu da bırakacaklar. 6-8 Ekim Kobani olaylarında 'yıkın, yakın' diyenleri, Edirne'dekini de bırakacaklar. Bu ülkede 15 Temmuz darbesi yaşandı. Devleti arındırdık. 'Hepsini tekrar ertesi gün başlatacağız, devleti onlara teslim edeceğiz.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkenin koalisyonlardan bıktığını vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani eski Türkiye'de olan manzaraların aynısı olacak, Allah korusun. Milletvekili hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan, yarın bakanlık hesabı üzerinden bir değerlendirmeyi ortaya koyan arkadaş, hani siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşıydınız, başkan yardımcılıklarını kapmak için birbirinizle yarışa girdiniz ya, size şunu söyleyeyim; biz bu seçimi Allah'ın izniyle kazanacağız, Kemal'e de 'bay bay' diyeceğiz. Tayyip Erdoğan büyük bir devrimcidir, milletinin devrimcisidir. İlahi kelimetullahın yolundan ayrılmadığı, bu milletin değerlerinden ayrılmadığı, ay yıldızlı bayrağa ve bu ülkenin bütün medeniyet değerlerine sıkı sıkı sadakatle bağlı olduğu ve bu kadrolarıyla milletinin emrinde olduğu için bu devrimleri gerçekleştirmiştir. Daha yapılacak çok iş var."

- "Uyuşturucuyla ilgili, dünya teslim olmasına rağmen başarıyla mücadele ettik"

Milletin artık kendisini rahatça ifade edebildiğinin altını çizen Soylu, "Aleviyse 'Ben Aleviyim' diyor. Tayyip Erdoğan, 'Ben dindarım' diyebilecek insanların rahatlıkla 'dindarım' diyebileceği, 'Ben Aleviyim' diyebilecek insanların rahatlıkla kendini ifade edebileceği, 'Ben Kürt'üm' diyebileceklerin rahatlıkla kendini ifade edebileceği bir Türkiye meydana getirdi." dedi.

Bakan Soylu, terör örgütleriyle bugüne kadar başarıyla mücadele edildiğine vurgu yaparak, "Uyuşturucuyla ilgili, dünya teslim olmasına rağmen başarıyla mücadele ettik, hala mücadele ediyoruz. Bakın dün de bir uyuşturucu baronunu aldık. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. 126 bin kişi bugün uyuşturucudan cezaevinde. Özellikle metamfetaminle ilgili yeni kanunlar çıkardık. Ölü sayıları 2017 yılında 940 idi, bugün 270. Yani aşağıya düşüyor. Eroinle mücadele ettik, eroinin rotasını değiştirdik. Şimdi hedefimiz metamfetamindir, 16 ton geçen sene yakaladık. Bu yıl şu anda ilk 3 ayda 5 ton yakaladık. Onların da iflahını keseceğiz, köklerini kurutacağız." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs için çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Soylu, bu seçimin tam bağımsız Türkiye'nin seçimi olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, "Bu seçim, özellikle bize tahakküm etmek isteyen, bize parmak sallayan ve dönüp etrafımızdaki coğrafyada terör örgütleri bir teröristi kaybettiği zaman onlara taziye dileyip, 'Moraliniz bozulmasın.' diyenlere karşı bu milletin tek yürek birliğini ortaya koyabileceği bir seçimdir. Bu seçim, Türkiye'de yetişen çocuklarımızın, gençlerimizin bütün dünyaya 'Biz ay yıldızlı bayrağın ve Türkiye yüzyılının evlatlarıyız.' diye meydan okuyacağı bir seçimdir. Bunu hep beraber sağlayacağız." diye konuştu.

Bu 14 Mayıs'ın getireceği Türkiye Yüzyılı'nın ortaya koyacağı sürecin tahayyülünün bile bu milletin geleceğini inşa edeceğini vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hapishaneden çıkacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim alacaklar, bütün yapmak istedikleri bu. Huzura getirdiğimiz Doğu ve Güneydoğu'yu tekrar kaos iklimine doğru döndürecekler. Türkiye'yi kaosa döndürmek isteyenlere fırsat vermedik. Türkiye'de dağlardaki terörist sayısı ikili rakamlara kadar düştü. Söz verdik, 29 Ekim 2023'te bu ülkede dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Terörle mücadele tarihimizde ilk kez ocak, şubat, mart ve nisanın ilk 10 gününde 30 terörist, 3 tanesi kırmızı, en üst düzey yönetici dağlarda etkisiz hale getirildi. Türkiye'yi bu noktadan çevirmek isteyenlere, Kandil'i Ankara'ya taşımak isteyenlere müsaade etmeyin. Onun için çok çalışacağız. Bize 'gitsin' diyenler, Kandil'in Ankara'ya geleceğini düşünsünler. Bu kadar açık ve net."