Bakan Soylu: 'Selo'ya, Apo'ya özgürlük' diye bağırdılar, o da onlara el salladı

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Esenler Turgut Reis'te düzenlenen mahalle buluşmasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır istikrarla, gemisini karaya oturtmadan, Türkiye'yi selamete çıkarıp istikametinde devam ettirdiğini söyledi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıldır millete verdiği tüm sözleri tuttuğunu belirterek, "Diyarbakır'ı, Yüksekova'yı, Silopi'yi yaktılar, yıktılar. Evleri, camileri yaktılar, yıktılar. Tayyip Erdoğan, evleri, okulları, camileri yaptı. Sadece Elazığ'da, Van'da, Bingöl'de depremde yıkılan evleri yapmadı. Sadece Kastamonu'daki, Sinop'taki selden sonra yıkılan evleri yapmadı. Marmaris'te, Manavgat'ta yangından sonra evleri yapmadı. Tüm bunların hepsini yaptı çünkü Tayyip Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiğine dikkati çeken Soylu, başörtülü vatandaşların ve bir dönem terörün yaygın olduğu bölgelerdeki gençlerin bu sayede üniversiteye gidebildiğini ifade etti.

Seçimlerde HDP'nin resmi bir adayının bulunmadığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Dün Van'da miting yaptılar, 10 bin kişi katıldı. 10 bini HDP'liydi. İstanbul'un belediye başkanı da oradaydı. Orada 'Selo'ya, Apo'ya özgürlük' diye bağırdılar. O da onlara el salladı. Beraberindeki eşi de zafer işareti yaptı. Gördünüz değil mi? İşi pişirmişler. Eskiden masanın altındaydı, şimdi masanın üzerine çıktılar. Peki Meral Akşener nereye gitti? O da masanın altına girdi. Adamın yüzünü kızartıp masanın üstündeyken altına indirirler. O da hakkaniyetli bir masa olmaz, kumar masası olur. Ben söylemiyorum, kumar masasını kendileri söyledi. Cenab-ı Allah insanı böyle rezil rüsva eder."

"Tayyip Erdoğan gitsin." diyenlerin "Tutsaklar serbest kalsın." diyerek Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını istediklerini ifade eden Soylu, aynı çevrelerin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasını istediklerini belirtti.

Bunun gerçekleşmesi durumunda Hatay'a, Şanlıurfa'ya, Kilis'e havan topu atılıp insanların öldürülebileceğini anlatan Soylu, "Mehmetçiğimizin durduğu güvenli bölgede 6 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Onlar da korkudan doğal olarak Türkiye'ye gelecekler. Bir kaos planı oluşturuyorlar. ABD, Afganistan'ı perişan etti. Irak'a demokrasi getirecekti, perişan etti. Suriye'yi perperişan etti. Libya'yı perişan etti. Yıllardan beri girdiği her yeri perişan ediyor, arkasında enkaz bırakıyor. Bunlar, Amerika'nın enkazına talip oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütüne destek veren, vatandaşlara hizmet etmeyen HDP'li belediye yönetimlerini görevden alıp vatandaşlara hizmet götürdüklerine dikkati çeken Soylu, yerli ve milli İHA ve SİHA'larla dağlardaki terörist sayısını 85'e indirdiklerini ve tamamını temizleyeceklerini bildirdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı yaptığı 7 yıllık süreçte Doğu ve Güneydoğu'da gitmediği yer kalmadığını dile getirerek, "Bugün 24 saat oralarda huzur var. Son 10 ayda uyuşturucuyla mücadele için 53 tane Kökünü Kurutma Operasyonu yaptık. Hala devam edeceğiz. ABD ve Avrupa teslim oldu, biz olmayacağız. Büyük bir mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

