Bakan Soylu sert çıktı: Ahlak fukaraları!

CHP'lilerin yalan silsilesine biri daha eklendi. Bakan Soylu'nun Ankara'da bakanlık eğitim binasında kaymakam adayları ile çektirdiği fotoğrafın KPPS olayına karışan Yediiklim dergisi ziyareti olduğunu iddia ederek iftira attı. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Bakan Soylu ise şu ifadeleri kullandı:

Önce PKK'nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları