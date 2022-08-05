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Politika

Bakan Soylu sert çıktı: Ahlak fukaraları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Bülent Tezcan'ın kanal kanal gezerek ortaya attığı yalana sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Tezcan'ın iftiralarına, 'Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları.' dedi.

5 Ağustos 2022 Cuma 00:39 - Güncelleme:
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CHP'lilerin yalan silsilesine biri daha eklendi. Bakan Soylu'nun Ankara'da bakanlık eğitim binasında kaymakam adayları ile çektirdiği fotoğrafın KPPS olayına karışan Yediiklim dergisi ziyareti olduğunu iddia ederek iftira attı. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Bakan Soylu ise şu ifadeleri kullandı:

Önce PKK'nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dersanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • Bülent Tezcan
  • Bakan Soylu

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