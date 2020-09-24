Bakan Soylu: Türkiye bütün dünyaya örnek yeni bir metot oluşturdu

IHA 24 Eylül 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

“TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI BÜYÜK BİR GALİBİYET”

Bakan Soylu, terör örgütüyle yürütülen başarılı çalışmaların detaylarını açıkladı. Diyarbakır annelerinden 17’inci ailenin de çocukları Erkan Akkuş’un teslim olduğunu ve ailesine kavuşacağını anlatan Bakan Süleyman Soylu, “Önce Cumhurbaşkanımızı arayarak, Diyarbakır annelerinde bir kavuşma var diye anlattım. Daha sonra babasını aradım. Bir yıldır orada çadırda duruyor. Annesiyle konuştum. Tabi terör örgütüne karşı büyük psikolojik büyük bir fiili galibiyet. Terörü destekleyen tüm unsurlara; siyasi partisinden belediyesine kadar, uluslararası arenasından finans ağlarına kadar, sözde aydınlarından sözde yazarlarına kadar bu o annelerin zaferi. İnşallah hepsiyle ilgili böyle sonuçlar alabilmek nasip olur” dedi.

“BU YIL DAĞA 41 KİŞİ ÇIKMIŞ, İKNA ETTİĞİMİZ İSE 156”

Türkiye’nin örgüt mensuplarını ikna yoluyla başarılı metodunun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Son 3 yılda 700’ü aştı ikna yoluyla teslim olanlar. Başarılı bir metot. Terör örgütünün içerisini karıştıran, PKK’yı psikolojik olarak çökerten, hareket alanını daraltan iletişim kabiliyetini daraltan önemli bir adım. Bu yıl yaklaşık 162, 3 yılda 700’ü aştı sadece ikna yoluyla. Ne yapıyoruz. Aileleriyle temasa geçiyoruz. Muhakkak aileleriyle bir temas kuruyorlardır. Aileleriyle temasa geçtikten sonra onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda bir çabayı gerçekleştiriyoruz. Ardından da onu getiriyoruz. Bu terör örgütünün dağa gitmesini azaltıyor. 2013-14-15 yıllarında neredeyse 11 bin 900 kişi çıkmış dağa. Bu yıl 41 kişi. Bunun 3’ü de yurt dışından Yunanistan, Fransa ve Almanya’dan. Kaç kişi gelmiş 156 kişi. Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Terör örgütünün bizim çocuklarımızı gençlerimizi ikna etme kabiliyeti, bizim, onların kendi eğitim verdiği devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye’ye getirme kabiliyetimizden daha az. Bizim daha fazla. Bu Türkiye Cumhuriyet’inin uyguladığı politikanın ne kadar isabetli olduğunun gösteren en temel fotoğraflardan bir tanesi” diye konuştu.

“2 GÜN BOYUNCA İKNA İÇİN ÇABA GÖSTERİLDİ”

İkna yoluyla bu yıl için hedefin 300 kişinin teslim olması yönünde olduğunu ancak pandemi nedeniyle 3 ay boyunca bu yönde çalışmaların gerilediğini aktaran Bakan Soylu, “Bu yıl tahminimiz 300 civarındaydı. Ama 200’ü bulacağız gibi. Şu an temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Biz bununla ilgili çok bilimsel yöntem kurduk. Jandarma ve emniyet. Geçen gün Iğdır’da oranın ‘Roni’ kod adlı bir teröristi vardı. Bizimkiler etkisiz hale getirdiler. Burada yanında bulunan 2 kız kaçınca etrafını kuşattık. Tam 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştık. Teslim olun, teslim olun, teslim olun denildi. Çocuklukları, köyleri, bayram günleri anlatıldı. En nihayetinde teslim oldular. Türkiye bütün dünyaya örnek bir yeni metot oluşturdu. Arkadaşlarını, çocukluklarını, ailesini, özelliklerini her şeyini öğrenerek ikna çalışmaları yürütülüyor. Türkiye’de çok kapsamlı olarak yürütülen çalışma. Sadece PKK olarak değil. Sol terör örgütlerinden getirdiklerimiz de var. Burada da ciddi çaba sarf ediyoruz” dedi.