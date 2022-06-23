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Politika

Bakan Soylu, Ullah Khan ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda görüştü.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Soylu, Marmaris'te mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, yeni atandığı görevinden dolayı tebrik etti.

Türkiye-Pakistan arasındaki köklü ilişkilerin İçişleri bakanlıkları özelinde pek çok alanda ve boyutta süregelen iş birliğinin ve uyum içerisinde oluşturulan verimli çalışma iklimi ve karşılıklı güven ortamının yeni dönemde daha ileri seviyelere taşınacağı belirtildi.

Görüşmede, ayrıca göç yönetimi alanında iş birliği ile başta terörizm, sınır aşan organize suçlar, siber suçlarla mücadele olmak üzere, güvenlik alanında iş birliği faaliyetleri ve imkanları değerlendirildi.

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