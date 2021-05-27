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Politika

Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmayacak!

İçişleri Bakanı Soylu, 'Terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.' dedi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:26
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İçişleri Bakanı Soylu Meclis'te "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik." dedi.

Akşener'e yönelik açıklama: Muhterem İnce'nin GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı." dedi.

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