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Politika

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray bugün ve yarın da ücretsiz olarak devam edecek

İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek' dedi.

25 Ocak 2022 Salı 12:28 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 12:51
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Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

Dün saat 15 itibariyle Avrupa yakasının batısı özellikle kar ve tipiye maruz kaldı. Maalesef ulaşımda aksamalar yaşadık. Saat 16 itibariyle tipi devam etti. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işletmelerimiz devam ederken İstanbul'da da çok özverili bir Çalışma yapıldı.

Terk edilmiş araçlar dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa trafik işliyor. Mahmutbey Hadımköy arasında terk edilmiş araçların kaldırılması gerekiyor.

Hızlı trenler çalışıyor. Marmaray yarın da ücretsiz olarak devam edecek.

Bu sürecin de üstesinden geleceğiz.

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