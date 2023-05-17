Bakan Soylu: Yüzde 10'luk baraj olsaydı başka işler olacaktı

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Beyoğlu ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Partililere seçim sürecinde gösterdikleri gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Soylu, 28 Mayıs'a kadar da çok çalışarak kazanacaklarını söyledi.

Seçimlerin iki sonucunun olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi, bütün dünyaya demokrasi ve milli irade bayrağını salladık. Hukukun üstünlüğü bayrağını salladık. Dış dünyadaki bazı güçlü ülkeler Türkiye'yi haksız bir şekilde demokrasi ve hukuk üzerinden yargılamışlardı. Oysa biz ABD'deki seçimleri biliyoruz. 10 yıl önce Al Gore başkan seçildi, elinden alıp başka bir adama verdiler. Son Biden'ın seçilmesinde de ne olduğunu biliyoruz. Mektuplu seçimle beraber Biden kazanmış oldu.

Hollanda 299 gün hükümet kuramadı. İngiltere'de 44 günde bir hükümet değişti. Komşumuz Bulgaristan 2 yılda 5 seçime gitti. Biz istikrarın, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tecelli ettiği, bir demokrasi şenliği olarak geçen seçimi hep birlikte yaşamış olduk. Tüm dünyaya, Türkiye seçmeniyle nasıl huzur ve demokrasi şenliği içerisinde sandığa gittiğinin mesajını verdik."

"MİLLET NE DERSE BAŞIMIZIN ÜSTÜNE"

Muhalefetin başından beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek için kampanya yürüttüğünü anlatan Soylu, ancak Mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiğini aktardı.

Halkın kendilerine destek verdiğini dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet 320'nin üzerinde milletvekili vererek demek istedi ki, 'Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam ediyorum." Tezleri çöktü. Hele yüzde 10'luk baraj olsaydı başka işler olacaktı. Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın nasıl bir demokrasi anlayışı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir şey daha söylediler, 'Bunlar kaybetseler de hükümeti vermezler.' Millet ne derse başımızın üstüne. Adana'yı kaybettik, vermedik mi? İstanbul'u kaybettik, vermedik mi? Ancak burada bunun yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon oy aldı. 275 bin oy için tüm seçmenin oy kullanacağı bir seçime daha gidiyoruz. Bundan daha büyük bir demokrasi vesikası olamaz. Bu demokrasiye sadakatin tam göstergesidir. Milli iradeye sadakatin tam göstergesidir."

Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ile 25 yıl Türkiye'ye sadakatle hizmet ettiğini dile getiren Soylu, kalan sürede de partililer olarak Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çok çalışacaklarını kaydetti.

"28 MAYIS'TA SONUCU HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ"



Karadeniz'de çay sezonu olduğunu, bu nedenle vatandaşların bu bölgeye gitmek isteyebileceğini ifade eden Bakan Soylu, "Vatandaşımız çaya gitmek isteyebilir, hakkıdır. Bizimkiler der ki, 'Çay yanar.' Çay yanar, memleket de yanar. Bizim çay bahçelerimiz var. İstanbul'dan veya başka yerde oturanlar biraz geç gelirler. İlk gelen çayları komşular toplar zaten. Ondan sonra onun çaylarına da ötekiler yardımcı olur. Bu yıllardan beri devam eden usuldür. Onun için çay yanar, memleket de yanar, Allah muhafaza." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul 2. seçim bölgesinde ve Beyoğlu'nda birinci olduğunu aktaran Soylu, hep birlikte daha çok çalışarak sonucu daha güçlü elde edeceklerini belirtti.

Sandığın namus olduğunu ve her bir oya sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Soylu, "28 Mayıs'ta sonucu hep birlikte alacağız ve 29 Mayıs'ta da Ayasofya'da sabah namazı ile birlikte 'Durmak yol yola devam.' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bazı AK Parti 2. bölge milletvekilleri ve milletvekili adayları ile partililer katıldı.