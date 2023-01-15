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Politika

Bakan Soylu'dan Babacan'a çok sert SİHA cevabı: Ya hain ya da ajan...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir” dedi.

IHA15 Ocak 2023 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan Babacan'a çok sert SİHA cevabı: Ya hain ya da ajan...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Baykar' hakkında sorulan soruya verdiği cevaba ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, Çaresiz zübükler..." ifadelerine yer verdi.

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