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Politika

Bakan Soylu'dan CHP'ye tepki: Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?

Polise saldıran DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ret cevabı veren CHP'ye İçişleri Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 08:16 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliği ile karar verildi.

12 saat süren toplantıda, Aydeniz hakkında "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hazırlanan 5 dosya ele alındı.

AK Parti, MHP ve İP'liler dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP ile ittifak yapan CHP'liler ise "ret" oyu verdi.

CHP ve HDP'nin ittifakına tepki gösteren İçişleri Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Polise atılan yumruk HDPKK sevgisine kurban gitti. Polislerimizi istismar için her türlü boyaya giren Kılıçdaroğlu ve samimiyetsiz tayfası HDPKK'nın terörist milletvekilinin polisimize attığı yumruğu görmezden geldi ve boyaları döküldü. Gerçek yüzleri ortaya çıkınca utandılar mı?" dedi.

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