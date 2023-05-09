Bakan Soylu'dan dikkat çeken tepki: İBB'de işe koydular

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni (İSTESKOB) ziyaretinde birliğin yönetim ve üyelerinin taleplerini dinledi.

Esnaf odalarında yönetim kurullarına silah ruhsatı verilmesi konusunda kolaylık sağlanması taleplerinin dikkate alındığını, bu konuda yönetmeliklerin çıktığını belirten Soylu, "Külliye'deydi, oradan da çıkmış oldu. Yakın zamanda sizlere de inşallah tebliğ edilir." diye konuştu.

Türkiye'nin sürekli büyüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Soylu, Türkiye'nin en çok arzu ettiği meselenin istikrar olduğunu, bu istikrar sayesinde ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, enerjide, bilişimde Türkiye'nin altyapısını tamamladığını, 100 yıllık bir perspektif ortaya koyduğunu söyledi.

Soylu, 21 yılda 100 yıllık altyapısını inşa ettiğini, geleceğin önemini görebilen, planlar yapan Türkiye'nin tekrar koalisyon yönetimine zorlanmaya çalışıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin gelecek perspektifi içerisinde, çevresindeki coğrafyaya da barışı ve huzuru getireceğini kaydeden Soylu, "Türkiye'nin gelecek perspektifi üzerinde sadece bizim huzurumuz yok. Bağdat'ın, Erbil'in, Şam'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın, Orta Asya'nın huzuru var. En önemlisi Balkanlar'ın huzuru var, en önemlisi Kıbrıs'ımızın huzuru var, Kıbrıs Türk Devleti'nin. 'Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti' demiyoruz, 'Kıbrıs Türk Devleti' diyoruz ve bundan sonra böyle diyeceğiz. Aynı zamanda orada Mavi Vatan'ımızın huzuru var, Doğu Akdeniz'de aradığımız gaz var. Aynı zamanda Kapalı Maraş'ı Açık Maraş haline getirdiğimiz büyük bir anlayış var. Türkiye istikametine doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

"İBB'DE İŞE KOYDULAR"

İçişleri Bakanı Soylu, kayyum atanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki HDP belediyelerinin, terör örgütü PKK'nın lojistik üssü haline getirilmesini engellendiklerini ancak İBB'de de aynı şekilde terör örgütü üyelerinin sokulduğunu anlattı.

Soylu, 432 tane PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı kişinin İBB'de işe alındığını, terör örgütünün "değer ailesi" dediği 36 aileden işe alımlar yapıldığını tespit ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sözde değer ailelerine, yani terör örgütünden bizim etkisiz hale getirdiklerimize, dağda olanlarının kardeşlerine, evlatlarına iki tane veya bir tane işe girme imkanı veriyorlar. Eskiden bunu Doğu, Güneydoğu'da belediyelerinde kullanıyorlardı. Belediyelerini alıp kayyuma devredip, orayı milletin belediyesi haline getirince şimdi İstanbul'da yapıyorlar. Hepsini tespit ettik. Hepsinin ya anne ya babası ya abisi dağda ölmüş veya şu anda mevcut dağda hala devam ediyor. Burada ya oğlunu ya kardeşini, evladını aynen şehit çocukları gibi burada da işe koydular. Nerede koydular? İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe koydular."

Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda bu kez Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye'ye kapatılacağını ifade eden Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda herhangi bir söz söylemeye istekli dahi olmayacak. Çünkü pazarlık baştan kesilmiştir. Çünkü orada Meral Akşener'in 'kumar masası' deyip masadan kalkıp, tekrar masaya zorla oturtulmasının kendine ait bir sonucu söz konusudur. Amerika, bu seçime sonuna kadar abanmaktadır. Avrupa bu seçime sonuna kadar abanmaktadır." şeklinde konuştu.