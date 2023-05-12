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Politika

Bakan Soylu'dan ''İnce'' açıklaması: ABD bu seçime müdahale ediyor

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini yorumlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Bu seçimde Muharrem İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir. ' dedi.

12 Mayıs 2023 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan ''İnce'' açıklaması: ABD bu seçime müdahale ediyor
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Bakan Soylu CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Böyle önemli bir yarışta karşı karşıya kaldığımız durum iyi tartışılmalı. Bu bütün seçimi özetleyecek bir tablo. Tehdit ve şantaj burada eski Türkiye manzarası var. Uluslararası alandan servis edilen bir şekilde itibar suikastı şekilde ortaya döküldüğü görülmektedir.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına gelmesi Deniz Baykal'ın bir kaseti ile olmuştu. Kılıçdaroğlu o dönemde 'kesinlikle aday olmayacağım' demişti. Sonra döndü aday oldu.

"ABD SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR"

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSYA PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu 17-25'te de eline kasetleri eline alıp sonra bu kasetler gerçek değildi dedi. Kendine ait koruma kalkanı oluşturuyor. Kendisine ne söylemişlerse bize ulaştırdığı bir korkusu da yok. Bize ulaştırır biz de gerekli çalışmayı yapardık. 17-25'te ortaya çıkan o adımları kendisi çıkıp kumpas dedi. Bir meseleyi birkaç defa yorumlayabilen bir kişi var karşımızda. İnce'yi de o sofraya bekliyor. Siyasetin bu kadar kirletildiği bir dönem az yaşanmıştır. Her türlü meseleyi devreye sokuyorlar. İnce'nin kaydı da yurt dışındaki hesap üzerinden gönderilmiş. Aradaki fark büyük olacak. 4 buçuk 5 puanlık bu fark da aşılacak. Bu çirkin üslup ve FETÖ işlerini gerçekleştirenler de dumura uğrayacak. ABD'nin bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptığını uçan kuş biliyor. Bu seçimde İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir.

Biz bütün bu süreçle ilgili siber dairemizde bu saldırılarla ilgili tedbirlerimizi alırız. En çok saldırıya uğrayan hakarete maruz kalanlardan biriyim. Önemli bir bölümü yurt dışı hesaplardan yapılır. Türkiye içerisinde olanların tamamını buluyorum. Bulduğumuz için Türkiye dışından gerçekleştiriyorlar. Emniyeti işareti etmesi mağduriyet yaşıyor ve emniyeti işaret ediyor. Bunu bilen failler bilerek dışarıdan ortaya koyuyor ki failler bulunmasın diye.

ABD ERDOĞAN'I İSTEMİYOR

Kılıçdaroğlu tavşanın yakalandığı gibi yakalanmıştı. ABD'nin net adayı olduğu bellidir. ABD ciddi bir şekilde Erdoğan'ı istemiyor, Kılıçdaroğlu'nu istiyor.

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