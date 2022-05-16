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Politika

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz

HDP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntülerle ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu” dedi.

IHA16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, HDP Milletvekili Alican Önlü'nün polise saldırdığı görüntüleri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

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