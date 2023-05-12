Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, Mega Center Toptancılar Sitesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, çok badireler geçirdiklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son 12 yılda ne Tayyip Erdoğan'ı rahat bıraktılar ne ülkeyi rahat bıraktılar ama hiçbir mazerete sığınmadan hep işimize baktık. Çünkü 21 yıldır istikrarı Türkiye'de koruyan bir lider ve koruyan bir millet var. Başımıza gelmeyen iş kalmadı. Gezi olaylarından tutun, 17-25 Aralık darbesine kadar hiç parmaklarını Türkiye'den çekmediler. Bir tek arzuları vardı. Önümüzü, büyümemizi, refahımızı, altyapı yatırımlarımızı, etrafımızdaki coğrafyayla ilgilenmemizi engellemek ama buna rağmen Türkiye hepsini teker teker yaptı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hiçbir saldırının mazeretine sığınmadığını dile getiren Soylu, "Her saldırıdan gemisini selametle çıkarttı. Karaya oturtmadı, dalgalara teslim etmedi ve Allah nasip etti istikametinden de ayırmadı, istikametine de devam ettirdi." dedi.

"ŞİMDİ BUNLARIN HEPSİ DEVREYE GİRMİŞLER"



Türkiye'de, Gezi olaylarında faizin 4 puan olduğunu dile getiren Soylu, Türkiye'nin küresel olarak dünyanın en önemli projelerini açıkladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Mersin'deki nükleer santralin birinci etabı, Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul otoyolu, Taksim'deki cami ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptığını belirten Soylu, alandakilerden birisinin "Ayasofya" demesi üzerine, "Ayasofya, sadece içeridekileri değil esas dışarıdakileri çıldırttı. Onların amacı yeniden Ayasofya'ya biletle girebilmeyi temin edebilmek. Bu millet başını secdeye koyduğu yerden kaldırmaz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki seçimlerde eskiden rahmetli Süleyman Demirel, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit'in konuştuğuna değinen Soylu, "Şimdiki seçimlerde Amerika Başkanı Biden konuşuyor. Ondan sonra başka, Murat Karayılan konuşuyor, FETÖ'cüler konuşuyor. Şimdi bunların hepsi devreye girmişler. Şimdi biz onların sesini ne zaman kısacağız biliyor musunuz? 14 Mayıs akşamında onların hepsinin sesini kısacağız." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimini ABD'nin FETÖ'ye yaptırdığını anlatarak, bunu 16 Temmuz günü söylediği için ABD'nin kendisini iki defa "istenmeyen adam" ilan ettiğini söyledi.

"İki defa değil, iki milyon defa bunu ilan etseniz, sözünden, yolundan dönen namerttir." diyen Soylu, "Bitmedi, ardından bir de mal varlığımıza el koymuşlar. Benim Amerika'da bir mal varlığım yok. Sonra hatırladım. Amerika'da hepimizin mal varlığı varmış. 'Mal' dediğimden ne anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Amerika'da bir malımız var, o da FETO. Onu da Allah'ın izniyle alacağız inşallah." ifadesini kullandı.

"BAYKAL KASETİYLE GENEL BAŞKAN OLMUŞSUN"



Fotomontajlarla millete itibar suikastları yapanların hepsinden hesap soracaklarını dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye içerisinde bu fotomontajlara, montajlara kim karışmışsa, onların da hesabının hepsini soracağız. Hem de çok yakın bir zamanda soracağız. Kim olursa olsun. Size söyleyeyim: Ben İçişleri Bakanı'yım. Bundan bir yıl önce, 1,5 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu bir vasıtayla bana adam gönderdi. Dedi ki 'Bir milletvekilim yanlış bir işe karıştı.' Olabilir. Ailesi var, bilmem nesi var. Siyaseti yapıp yaptırmamak görevi onlara ait ama benim görevim o işin deşifre edilmesini, ailesinin sıkıntıya girmesini engellemek. Ben bunu yaptım, devlet olarak gittim Kıbrıs'ta kasetlerini buldum, kasetlerini aldım, kasetlerini imha ettim ve bir daha da yayınlanmamasını temin ettim. Edepsiz Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun, başka yerlerden montaj kasetler üzerinden insanların itibarlarıyla oynamaya çalışıyorsun. Bu millet bunu görmüyor mu? Baykal kasetiyle genel başkan olmuşsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin mahremiyeti olan görevlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha bir değil, birkaç tane daha var. Ben bunu yapıyorum. Sen olmayan kasetler üzerinden adamlarına, milletvekili adaylarına ve parayla tuttuğun trollere, bunları sosyal medya üzerinden paylaştırmaya çalışıyorsun. Şuraya yazıyorum. Herkes bilsin. Kılıçdaroğlu, bu ahlaksızlığın bedelini ödeyecektir. Bu kadar basit. Yok öyle. Hem de nasıl ödeyecek bütün millet bunu görecek. Amerika'nın oyuncağı olacaksın. Türkiye'nin seçimine Amerika müdahale edecek. Burada büyükelçilerle oturacaksın. Ondan sonra da döneceksin. Yaptığınız beyannameyi bile onlara düzelttireceksiniz. Talimatları da onlardan alacaksınız. Sonra da 'Benim böyle bir şeyden haberim yok' diyeceksin."

Erdoğan'ın 7 yılda bir milyon Togg arabayı millete vereceğini söylediğini aktaran Soylu, "Bay bay Kemal çıldırır buna şimdi. Ya diyor ki, 'Bana niye Togg arabası vermedi?' Ya vermezler. Sana Togg arabası verirlerse sen Selo ile Apo'yu arkasına oturtturursun da onun için." ifadelerini kullandı.