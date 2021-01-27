Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset

AA 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:47 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.



Soylu, "Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hepimiz biliyoruz." dedi.

Bakan Soylu, "Çerçevesi vesayet kurumları ile belirlenmiş bir alan içerisindeydik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN 'MİLİTAN' SÖZÜNE SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanı Soylu dün yaptığı açıklamada 'Vali ve Kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız' demişti.

Soylu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli, 'militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir."