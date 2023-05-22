Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben böyle bir siyaset tarzı görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Elönü'nün, "Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş var mı?" sorusunu Bakan Soylu, "Ben böyle bir siyaset tarzı görmedim" diyerek cevapladı.
Kılıçdaroğlu'nun siyaset politikasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş var mı? Ben hayatımda böyle bir siyaset tarzı görmedim. FETÖ tuşuna basıldı, PKK tuşuna basıldı, LGBT tuşuna basıldı. Bunlar yetmedi şimdi Milliyetçilik tuşuna basılıyor. Millet, Kandil politikasını onaylamadı, LGBT'yi onaylamadı, PKK'yı onaylamadı İHA ve SİHA'lar ile oynamayı onaylamadı. 15 gün önce söyledikleriniz tescilli olmuş artık bunlar unutulmaz." dedi.
Kılıçdaroğlu, Van'da yaptığı konuşmasında, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi."İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını; Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun yani?" cevabını verdi.
Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz" sorusuna, "Ben tabi özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu, KHK ile kamudan temizlenen FETÖ iltisaklıları göreve iade edeceğinin sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara bahar gelecek mi, evet haydi bahar gelecek hiç endişe etmeyin. Sözüm söz baharı getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim." dedi.