Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ben böyle bir siyaset tarzı görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Elönü'nün, "Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş var mı?" sorusunu Bakan Soylu, "Ben böyle bir siyaset tarzı görmedim" diyerek cevapladı.

MİLLET KANDİL POLİTİKASINI ONAYLAMADI

Kılıçdaroğlu'nun siyaset politikasına tepki gösteren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun basmadığı tuş var mı? Ben hayatımda böyle bir siyaset tarzı görmedim. FETÖ tuşuna basıldı, PKK tuşuna basıldı, LGBT tuşuna basıldı. Bunlar yetmedi şimdi Milliyetçilik tuşuna basılıyor. Millet, Kandil politikasını onaylamadı, LGBT'yi onaylamadı, PKK'yı onaylamadı İHA ve SİHA'lar ile oynamayı onaylamadı. 15 gün önce söyledikleriniz tescilli olmuş artık bunlar unutulmaz." dedi.

DEMİRTAŞ'IN HİÇBİR SUÇU YOK

Kılıçdaroğlu, Van'da yaptığı konuşmasında, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." dedi.

"İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını; Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

LGBT AİLE YAPISINI BOZMUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kıılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, "LGBT, Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun yani?" cevabını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN EŞCİNSEL EVLİLİĞE DESTEK

Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz" sorusuna, "Ben tabi özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var." cevabını verdi.

KHK'LILARA BAHAR GELECEK

Kılıçdaroğlu, KHK ile kamudan temizlenen FETÖ iltisaklıları göreve iade edeceğinin sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara bahar gelecek mi, evet haydi bahar gelecek hiç endişe etmeyin. Sözüm söz baharı getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim." dedi.