AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:34

Bakan Soylu, Mersin'de yer alan Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma taleplerinin reddedildiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Meydanın 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingin iktidar tarafından yasaklanmaya çalışıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmeler üzerine Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür." ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu belirtti.

"SİYASET KURNAZLIKLA DEĞİL ASALETLE YÜRÜR"

Bakan Soylu açıklamasında, "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na:

Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür.



Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir.



Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz ⬇️ pic.twitter.com/2qiMP7PvYE — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 27, 2021 >

2014'ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir: 9 Mart 2014 CHP, 13 Mart 2014 AK Parti, 29 Mart 2014 CHP, 31 Temmuz 2014 HDP, 9 Mayıs 2015 AK Parti, 17 Mayıs 2015 MHP, 18 Mayıs 2015 HDP, 2 Haziran 2015 CHP, 5 Mayıs 2015 AK Parti, 6 Mayıs 2015 MHP, 12 Mayıs 2015 HDP, 3 Ekim 2015 CHP, 30 Eylül 2017 HDP, 6 Mayıs 2018 İYİ Parti, 14 Mayıs 2018 CHP, 7 Haziran 2018 AK Parti, 18 Haziran 2018 HDP, 20 Haziran 2018 CHP, 2 Şubat 2019 MHP, 9 Şubat 2019 HDP, 10 Mart 2019 AK Parti, 24 Mart 2019 İYİ Parti, 28 Mart 2019 MHP."

Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar bilinmesine rağmen önce mitinge 'izin verilmedi', sonra 'Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi.' gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz."