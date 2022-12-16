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Politika

Diyarbakır'da terör saldırısı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı

Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '1 saat geçmeden aracı bırakan ve bombayı koyan yakalandı. Gözaltına alından 5 kişiden biri bombayı buraya getirdiğini itiraf etti. Planı Lice'de yapmışlar. 9 kişi vardı aracın içerisinde 8'i polis memuru, 1'i de mühendisimiz. Yaralıların hepsi taburcu oldu.' dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Diyarbakır'da terör saldırısı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Gözaltına alından 5 kişiden biri bombayı buraya getirdiğini itiraf etti. Planı Lice'de yapmışlar. 9 kişi vardı aracın içerisinde 8'i polis memuru, 1'i de mühendisimiz. Yaralıların hepsi taburcu oldu.

Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu da büyüyecek. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Lice'de bu eylemi planlamışlar ve aracı buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor, tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylar sizlerle paylaşılacak.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

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