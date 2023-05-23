Bakan Soylu'dan sandık çağrısı: 100 yıllık geleceğimizi belirleyecek

Bakan Soylu, Osmanbey tekstilcileri ve Şişli'deki iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinde milletin bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Bu dönemde Türkiye'nin çok gergin bir seçim geçireceği beklentisi olduğunu, bunun için de hazırlıkların yapıldığını belirten Soylu, "Yani DHKP/C'den, MLKP'ye kadar, PKK'nın birtakım unsurlarına kadar her türlü hazırlıkları yaptılar Türkiye'yi germek ve Türkiye'de birtakım olaylar yapabilmek için. Biz bunları adım adım takip ettik ve izledik. Ama halk ferasetiyle öyle bir seçim sonucu oluşturdu ki onların da yapası geldikleri, yapabilecekleri, yapmayı tasarladıkları ve planladıkları o olayların hiçbirisi gerçekleşmedi." diye konuştu.

Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bir seçim değil, bir seçim şenliği yaşadığını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bir seçim değil, bir demokrasi şenliği yaşadı. Herkes gitti, oyunu kullandı, akşamleyin de herkes neticelerini takip etti. Ortaya kullandığı gibi bir netice çıktı. Şimdi millet gönül rahatlığıyla ikinci tercihini kullanacak, Türkiye ilk defa ikinci tura gidecek. Ben 28 Mayıs'ta yapılacak turun da bütün dünyaya ve özellikle bizi hem demokrasi açığı açısından hem de hukuk açığı açısından eleştiren Avrupa'ya da ve Batı'ya da çok ciddi bir mesaj olduğunu söylemek istiyorum. Milletimizin çok ciddi bir karşılık verdiğini ve onların tabiriyle söylüyorum, bunun Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği en güçlü yumuşak güç politikası olduğunu bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum.

Bu seçim sonuçlarından sonra önümüzdeki 5 yıl, ihracat yaptığımız ülkelerin Avrupa başta olmak üzere diğer merkezlerin her birinin size karşı bakışları, yaklaşımları yani işinizi iyi yaptığınızdan dolayı elbette ki şu ana kadar herhangi bir farklı bakışları söz konusu değildir ama zihinlerinin arkasında Türkiye'yi kendi yaftaladıkları, haksız olarak Türkiye'ye bir yafta ürettikleri o demokrasi açığı ve o hukuk açığı konusunda artık söz söyleyemeyecek konuma geleceklerini hep beraber göreceğiz.

Türkiye, önümüzdeki süreçte açmak istediği yolları daha güçlü bir şekilde açacak. Bu, Türkiye'ye bariyer kurmak isteyenlere o gücü ve takati vermeyecek. Türkiye gerek turizm açısından, gerek uluslararası doğrudan yatırımcı olarak, önümüzdeki 5 yılı çok verimli bir 5 yıl olarak değerlendirecek."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA HEP BİRLİKTE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ"



Türkiye'de 6 gün sonra birtakım tartışmaların, birtakım gündemlerin sona ereceğini dile getiren Soylu, önümüzdeki pazartesi günü herkesin tekrar işine bakacağını ifade etti.

Bakan Soylu, demokrasi kuralları ve hukuk içerisinde bir seçimin olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı belirlenecek, ardından bir hafta içerisinde hükümet belirlenecek. Sonrasında hem bakanlıkların çalışmaları, hem de Meclis çalışmaları başlayacak. İnşallah Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte güçlü bir başlangıç yapacağız." dedi.

"14 MAYIS'TA PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI, KOALİSYON DÖNEMİ TARTIŞMALARI BİTMİŞTİR"



Türkiye'de artık koalisyonun ve koalisyon pazarlıklarının olmayacağının, Türkiye'nin artık tıkanmayacağının altını çizen Soylu, 21 yıldır bunun böyle olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, Millet İttifakı'nın seçimlerin ardından parlamenter sisteme geçmek istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bunlar halka hukuki deklarasyonlardır. Biri dedi ki, 'Ben başbakan olmak istiyorum', biri dedi ki 'Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tamamen ortadan kaldırmak istiyorum', seçime bunun için gidiyoruz zaten. Yapacaklarınızı, ortaya koyacaklarınızı, söyleyeceklerinizi vatandaşla paylaşır, geldikten sonra yaparsınız. Ama millet buna izin vermedi. Türkiye, Millet İttifakı'nın en önemli tezlerinden birisi olan bir öneriyi 14 Mayıs'ta rafa kaldırmak değil, tamamen veto etti, çöpe attı. Dedi ki 'Sen başbakan olmak istiyordun, ben sana bu başbakanlık tezkeresini vermiyorum kardeşim.' Ötekisine dedi ki; 'Sen parlamenter sisteme dönmek istiyordun, biz sana bu imkanı da vermiyoruz artık.' Türkiye kendi adına orada çok önemli bir karar verdi, yoluna ve yolculuğuna devam ediyor."

Muhalefetin iktidara koalisyonla gelmek istediğini ifade eden Soylu, "14 Mayıs'ta millet istikrarını korumaya almıştır. Eskiye dönüş tablosu seçmeni ürkütmüştür ve millet istikrarını koruma adına kıyama durmuştur. 14 Mayıs'ta parlamenter sistem tartışmaları, koalisyon dönemi tartışmaları bitmiştir. İnşallah 28 Mayıs'ta bu karar güçlü bir şekilde milletimiz tarafından, yine milletimizin iradesiyle onaylanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"14 MAYIS'TA SEÇİM BİTMEDİ, SİZLERİ TEKRAR 28 MAYIS GÜNÜ SANDIĞA BEKLİYORUZ"



Bakan Soylu, PKK'nın, FETÖ'nün ve DEAŞ'ın patronunun Amerika olduğunu dile getirdi.

FETÖ'nün, Amerikan'ın "istihbarat örgütü" olduğunu ifade eden Soylu, "Sadece bir terör örgütü falan değildir, istihbari bir örgüttür." dedi.

Türkiye'nin 28 Mayıs'ta bir karar vereceğini vurgulayan Soylu, "Türkiye bugüne kadar yaşamadığı bir 5 yıl yaşayacaktır. Onun altını çizerek söylüyorum, bunu görüyorum. Türkiye'nin kapasitesini yaşadığım için, dünyayı bildiğim, gördüğüm için. Avrupa'yı yaşadığım, bildiğim, gördüğüm için. İmkanları bildiğimiz ve gördüğümüz için." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, yarın gideceği Cerablus'ta Katar'ın desteğiyle Türkiye'de olan Suriyeliler için 240 bin konutun temelinin atılacağını aktardı.

Türkiye'nin adımlarını elindeki imkanlarla en güzel bir şekilde atmaya çalıştığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"21 yıldır bu gemiyi karaya oturtmayan Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin, bu ülkenin istikrarına ve geleceğine güvenin. 14 Mayıs'ta seçim bitmedi, sizleri tekrar 28 Mayıs günü sandığa bekliyoruz. Eşinizden, dostunuzdan sandığa gitmeme kararında olan veya gerek görmeyen olursa lütfen onları da teşvik edin. Oy vermeye ayıracağımız yarım saat, 100 yıllık geleceğimizi belirleyecektir, lütfen bunu riske atmayalım."