Bakan Soylu'dan sandık çıkışı: CHP her zaman hile yapmaya açıktır

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, AK Parti Sultangazi Sandık Kurulu Üyeleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'te İHA, SİHA, Altay tankları ile her bir kurumun yerli ve milli yazılımları olduğunu belirtti.

TEKNOFEST'te ziyaretçi yoğunluğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yerli Malı Haftası'nı Tayyip Erdoğan'ın döneminde yerli ve milli mallarımızla, teknolojimizle, sanayimizle ve yazılımlarımızla ortaya koyduk. Bu sizin eserinizdir, ortaya koyduğunuz iradenin eseridir. Bu tam 21 yıldır bu ülkede her şeye, herkese, Batı'ya rağmen bu istikameti bozmamanızın, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmanızın, ülkemize yapılan bütün saldırılara göğsünüzü siper etmenizin, birlik içinde olmanızın, her seçimde çalışıp galibiyeti, bu milletin galibiyeti olarak yansıttığınız için TEKNOFEST'in, bizim evlatlarımızın, ay-yıldızlı evlatlarımızın, bizim Yerli Malı Haftası olarak, yeni TEKNOFEST Haftası olarak kutladığımız bu anlayışın esas kahramanları, güçlü kahramanları Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır, sizlerdir."

Soylu, bu halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte geri adım atmadığına işaret ederek, "Allah sizden razı olsun. Kıymetli dava arkadaşlarım, size bin kere, milyon kere helal olsun. Çok büyük dağları devirdiniz. Türkiye için olmaz denilenleri olur hale getirdiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her gün milli gururları milletle paylaştığını ifade eden Soylu, Erdoğan'ın bugün ise Hürjet ve KAAN'ı paylaştığını anlattı.

"BU CHP HER ZAMAN HİLE YAPMAYA AÇIKTIR"

Bakan Soylu, Sultangazi'nin en yüksek seçmen sayısına sahip ilçe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sandık namustur. Bu ülke çok seçimler gördü. 1946'daki sopalı seçimler, yani hükümetin herkese dayak attığı, bu CHP'nin tek parti döneminde Demokrat Partiye oy verilmemesi için herkese dayak attığı, herkesi karakola çektiği, herkese eziyet, işkence ettiği ama onun ötesinde oyu açık kullandırıp, sayımı gizli yapan, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş haksızlıkla karşı karşıya olunmasına rağmen yine de istediğini alamayan ve milletin o zaman da dik durduğu bir seçimdi. Bu CHP, her zaman hile yapmaya açıktır. Her zaman sandıklarda bunu yapmaya müsaittir. Onun için bu eğitimler çok önemlidir."

Her bir oyun değeri ve karşılığı olduğunu söyleyen Soylu, "Sandığa önce biz gideceğiz. Sandık alanına ilk önce biz oturacağız. Sandık alanını en son biz terk edeceğiz. Sandık başkanına o çuvalı verip güvenlik arabasına, güvenlikleri sağlayan polislerimizin, jandarmalarımızın arabalarına bindirene kadar. Kendi sandıklarımızın oy pusulalarını ilçelerimize ulaştıracağız. Ondan sonra da tek tek sonuçları hep beraber takip edeceğiz. Her geleni karşılayacağız. Her gelene 'hoş geldiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ZAFER HAK YOLUNDA YÜRÜYENLERİNDİR"



Sandığa sahip çıkmanın "Türkiye'nin Yüzyılı"na sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğinde "şu neslin çektiğinin bir daha çekilmemesi" demek olduğunu ifade eden Soylu, "Sandığa sahip çıkmak, insanların inançlarına, kimliklerine, etnik kökenlerine, mezheplerine göre ayrıştırılıp birbirine düşürülen bir Türkiye'nin bir kez daha kimse tarafından birbirine düşürülemeyeceğinin en büyük kanıtı ve delilidir. Bunu sağladığınız andan itibaren hep birlikte göreceksiniz zafer bizimdir, zafer inananlarındır. Zafer hak yolunda yürüyenlerindir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin altyapısını hazırladığını belirten Soylu, ülkenin terörle mücadele edip kazandığını, şimdi faizle de mücadele edeceğini ve kazanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'yla ilgili açıklamalarına da değinen Soylu, "Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verecekmiş. Gelmeden dağıtmaya başladılar." diye konuştu.