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Politika

Bakan Süleyman Soylu'dan 4 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında Kılıçdaroğlu'na 'Ses ver Kılıçdaroğlu!' başlığı adı altında 4 soru yöneltti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:16
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce gündeme getirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtsız bıraktığı, 'Büyükelçi, HDP, PKK ve FETÖ' ile ilgili çeşitli iddiaları yeniden gündeme getirerek 'Ses ver Kılıçdaroğlu' ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN SOYLU'NUN KILIÇDAROĞLU'NA SORULARI

Bakan Soylu'nun paylaştığı sorularda, şu ifadeler yer aldı:

"Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"

Bakan Soylu'nun o tweeti;

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