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Politika

Bakan Szijjarto Türkiye'ye geliyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Bakan Szijjarto Türkiye'ye geliyor
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, 21 Mart tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve mevkidaşı Szijjarto'nun gerçekleştirecekleri görüşmelerde; "Geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesindeki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor. Ayrıca görüşmelerde Avrupa güvenliğine yönelik katkı ve işbirliğimizin artırılması, Türkiye- AB ilişkileri, Mayıs ayında Budapeşte'de gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nin hazırlıkları ile bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

TÜRKİYE 7. YDSK İÇİN HAZIR

Bakan Fidan'ın görüşmelerde Türkiye ve Macaristan arasında tesis edilen geliştirilmiş stratejik ortaklık kapsamında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlılığımızı ifade etmesi, bu kapsamda 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesine hazır olunduğunu aktarması, ilişkilerin antlaşma zeminin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurgulaması, ikili ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların daha da artırılmasını arzu edildiğini aktarması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın, terörle mücadele konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesine önem atfettiğimizin altını çizmesi, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi ve NATO-AB işbirliğinin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarında Türkiye'nin rolünün kritik önem arz ettiğini ifade etmesi, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını aktarması, İsrail'in Gazze'deki ateşkese uyması için tüm ülkelerin baskı uygulamasının önem taşıdığını kaydetmesi, Suriye'de terör tehdidinin bertaraf edilerek istikrarın sağlanması ve yeni yönetimin yaptırımların kaldırılmasıyla desteklenerek ülkenin kalkınmasının mültecilerin dönüşlerine de hız kazandıracağını vurgulaması öngörülüyor.

TÜRKİYE - MACARİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Macaristan arasında üst düzey temaslar sıklıkla sürdürülürken en son Dışişleri Bakanı Fidan 28 Temmuz 2023'te Macaristan'a, Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto ise 15 Şubat 2024'te Türkiye'ye ikili ziyaret gerçekleştirdi. Ekonomi, ticaret, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ilişkilerin her alanda derinleştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik adımlar atıldığı dikkat çekiyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 12,5 oranında artarak yaklaşık 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İkili ticaret hacmi hedefi ise 6 milyar dolar seviyesindeyken Macaristan'daki Türk yatırımlarının değeri 153 milyon dolar, Türkiye'deki Macar yatırımlarının değeri 29 milyon dolar seviyesinde. Aynı yıl yaklaşık 252 bin Macar turist ise Türkiye'yi ziyaret etti.

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