Bakan Tekin: Derslik sayısının yüzde 13 üstüne çıktık

Bakan Tekin, 26. Besni Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'de her zaman özel günlere ayrı önem verildiğini belirten Tekin, çocukların da okula başlama tarihlerini unutmamasını istediklerini söyledi.

Besni'de eğitim konusunda gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı hayırseverlere teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince depremin yaralarını sarmak için üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak adına okul yatırımları da yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız '6 Şubat günü kaç derslik varsa 11 ilimizde yüzde 10 derslik sayısını artırmamız lazım' diye talimat verdi. Besni'de 6 Şubat'taki derslik sayısının yüzde 13 üstüne çıktık. Besni özelinde depremi yaşadığınız günkü okul sayısına ek olarak 13 okul, 133 derslik, mevcutları yapıyoruz. Bunu sadece biz değil bu anlamda hayırseverlerimizin katkıları da var. Onlara teşekkür ediyoruz."

Bakan Tekin, eğitimin sadece okullarda verilen bilgi odaklı bir şey olmadığını, aynı zamanda toplumun değerlerini sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarma meselesi olduğunu ifade etti.

Hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına katılmaya çalıştığını anlatan Tekin, emek veren ve birikimini eğitime yatıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Tekin, daha sonra sanatçı Latif Doğan tarafından yaptırılan Ayşe-Seydi Vakkas Doğan Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

