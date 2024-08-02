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Politika

Bakan Tekin: Müfredatımızda birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer verdik

'Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinerek, ''Gönül coğrafyamız başlığıyla müfredatımızın içinde bu birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer vermeye çaba sarf ettik.' dedi.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Müfredatımızda birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer verdik
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan "Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri"ne katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Bakan Tekin, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan "Yedi Kıtadan Türkiye'ye Yaz Eğitim Etkinlikleri"ne katılan lisans öğrencileri ile İstanbul'daki Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde buluştu.

Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, "Çok değerli öğrenciler, hepinize önce hoş geldiniz diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim asli görevlerimizden biri de Türkiye ile 'gönül coğrafyası' diye tanımladığımız bölgelerde yaşayan soydaşlarımız, dostlarımızla gelecek kuşakların bağını kurmak, var olan bağları daha güçlendirmek ve devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine değinen Tekin, "Gönül coğrafyamız başlığıyla müfredatımızın içinde bu birlikteliği sağlayacak kazanımlara yer vermeye çaba sarf ettik." açıklamasını yaptı.

İsrail'in, Filistin halkına karşı devam eden zulmüne değinen Tekin, "Bakanlık olarak dünyada barışın, dostluğun hukukun egemenliğe saygı anlayışının hakim olması için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız 7 kıtadan öğrenci buluşmaları bağlamındaki etkinliği de böyle okumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikle, öğrencilerin Türkiye'yi ve Türk dünyasını tanıyarak çevre ve kültür bilinci kazanmalarını sağlamak, gönül coğrafyasına dair duyarlılık ve tarih bilinci oluşturmak, ortak miras olan kültürel değerleri tanımak ve yaşatmak hedefleniyor.

Proje kapsamında İstanbul'da 5 haftalık bir yaz eğitim etkinliği hazırlandı. Hem kültürel geziler hem de Türkçe-İngilizce ve Arapça öğrenimi için ders programlarının hazırlanmasının yanı sıra konferans saatlerinde ise alanında uzman isimler öğrencilerle buluşacak.

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