Bakan Tekin: Nasıl davranacaklarını bugün CHP'li belediyelerin yaptıklarından görüyoruz

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın kolları için yolladığı mesaj okundu.

Kongreye katılan Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" sözüne atıfta bulunarak, son 20 yıla eskisiyle kıyas kabul edilemeyecek kadar bambaşka bir Türkiye'de yaşadıklarını söyledi.

Kadın hakları konusunda muhalefetin yetersiz kaldığını vurgulayan Tekin, AK Parti'ye oy veren insanlara, geçmişte muhaliflerin nasıl tanımlamalar yaptığının asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.



Tekin, "Bizlere 'bidon kafalı', 'göbeğini kaşıyan insanlar' diyorlardı. Neden dolayı biliyor musunuz? Başımızdaki örtüden, mezun olduğumuz liseden, yaşadığımız Anadolu coğrafyasından dolayı bizi böyle tanımlıyorlardı. Bu mu sizin eşitlikten anladığınız şey? Bu mu sizin adaletten, haktan, hürriyetten anladığınız şey? Ben gerçekten şaşırıyorum." dedi.

- "ALLAH BU İNSANLARA BİR DAHA FIRSAT VERMESİN. BEN BUNU ISRARLA İSTİYORUM"

Geçmişte başörtülülere nelerin yapıldığının iyi hatırlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"1980 ve 1990'lı yıllarda ben üniversitede öğrenciyken, akademisyenken süslü püslü kavramlarla başörtüsüyle insanların toplumsal hayatta bulunmasının ne tür sakıncaları olduğunu bize anlatıyorlardı. Gururla anlatıyorlardı. O kadar süslü püslü kelimeler kullanıyorlardı ki; biz unuttuk şimdi bunları. Bakın ne diyorlardı bize, 'biz insanların başörtüsüne karışmıyoruz ama kamusal alanda olmaz.' Peki neresi kamusal alan? Kim uyduruyor bu kavramları? Daha tuhaf bir kavram söylediler dediler ki; 'evet başörtülüler hizmet alabilirler.' Lütfettiler Allah razı olsun. 'Ama hizmet veren konumda olamazlar' dediler. Bu mu sizin başörtüsünden ve kadınlara yönelik eşitsizlikleri ortadan kaldırma konusundaki adalet anlayışınız? Bu mu hak, hukuk, temel hak hürriyetlere bakışınız? Bir akademik toplantılarda, biraz önce söylediğim iki kavram etrafında başörtülü insanların kamusal alana giremeyeceklerini bize uzun uzun anlattılar. Şimdi geldiğimiz noktada, 28 Şubat'ta beyefendi bir siyasi partinin genel başkanı gidiyor yanına bir başörtülü alıyor. Ondan sonra da bir özür dahi dilemeden, kusura bakmayın 'hakkınızı helal edin' dahi demeden diyor ki 'biz zaten başörtüsüne saygılıyız.' Biz o kadar balık hafızalı mıyız? O kadar balık hafızalı değiliz. O yüzden bunları asla unutmayacağız. Her şey aslına rücu etmek gibi bir vasfı var. Ellerine imkan geçtiği an, ellerinde iktidar olduğu zaman nasıl davranacaklarını da bugün CHP'li belediyelerin yaptıklarından çok güzel şekilde görüyoruz. Allah bu insanlara bir daha fırsat vermesin. Ben bunu ısrarla istiyorum."

- "TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR"

Tekin, Türkiye'de birçok şeyin değişip dönüştüğüne işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. Canla, başla çalışıyoruz. 3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren hükümetin kurulduğu kasım ayının sonundan bugüne kadar Türkiye'de gerçekten birçok şey değişti, birçok şey dönüştü. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Durmak yok yola devam' diyor. Nasıl devam edeceğiz? Siz yanımızda olup bizi desteklerseniz, siz Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklerseniz, biz Türkiye'yi dünya devletleri arasında birinci ligde oynayan bir devlet haline dönüştüreceğiz inşallah. Bunu birçok alanda yaptık." ifadelerini kullandı.

Eğitimle ilgili yapılanlara değinen Tekin, "Her yıl uluslararası sınavlardan bahseden muhalefet, bu sene hiç bir şey söylemiyor. Neden söylemiyorlar? Bu dediğimiz sınavlar uluslararası alanda ülkelerin eğitim alanında gösterdiği başarıları ölçen bir sınav. 4 Aralık'ta bu yıl değerlendirmesini açıkladı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Her bütçeye gittiğimizde bununla ilgili bizi eleştirenler, bu sene hiç bir şey söylemiyorlar. Topu taca atıyorlar, başka konulardan bahsediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, sınıflardaki öğrenci sayılarını düşürdüklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"80-90 kişilik sınıflardan Erzurum'da 20'li sınıflara düşürdük eğitimi. Yetmez, devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu yıl Aşkale'de ve Oltu'da öğretmenevimizi yapacağız inşallah. Kanunla, bundan sonra öğretmen yetiştirme sürecini organize etmek üzere Milli Eğitim Akademisi kurduk. Erzurum Hizmet İçi Eğitim Akademimiz de inşallah 1 Ocak 2025'ten itibaren hukuken de resmen de Milli Eğitim Akademisi'nin Erzurum merkezi haline dönüştü.12 ay 365 gün öğretmen arkadaşlarımız orada eğitim alacaklar. Erzurum Lisesi olarak kullandığımız binanın ek kısmını Mareşal Hastanesi olarak kullanılıyordu. Hala Milli Savunma Bakanlığımıza tahsisli. Vekillerimizle beraber Milli Savunma Bakanımızdan rica ettik. Milli Savunma Bakanımız sağ olsun kabul etti. Orayı da geçen hafta Valiliğimiz protokol imzaladı. İnşallah o kampüsün tamamı eskiden olduğu gibi Erzurum Lisesi olarak hizmet edecek."

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve partililer katıldı.