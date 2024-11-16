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Politika

Bakan Tekin'den muhalefete tepki: Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun' dedi.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den muhalefete tepki: Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, ana muhalefeti işaret ederek, "Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak" dedi.

"Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" diyen Tekin, "O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
  • Bakan Tekin
  • Yusuf Tekin

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