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Politika

Bakan Tekin'den, ''Öğretmenler Odası Buluşmaları''na ilişkin paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları'na bu hafta sonu başlayacaklarını belirterek, 'Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 23:27 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den, ''Öğretmenler Odası Buluşmaları''na ilişkin paylaşım
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Tekin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Aylık Öğretmenler Odası Buluşmaları"na bu hafta sonu başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tekin, paylaşımında, "Cumartesi sabah 09.30'da müsait olanları bekliyoruz. Her ayın ilk cumartesi günü ya Ankara'da ya da hangi ilde isek o ildeki bir salonda sohbet edelim. MEBBİS üzerinden bir randevu linki oluşturduk, katılmak isteyen arkadaşlarımız ekteki linki kullanabilirler. Salon kapasitesi açısından başvuru sırasına göre ilk 250 kişiyi bu hafta Bakanlıkta misafir edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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