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Politika

Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de okul öncesi eğitim okullaşma oranının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta yüzde 95,44'e ulaştığını belirterek, 'Böylece OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik.' ifadelerini kullandı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim açıklaması
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların yaşam boyu süren gelişim sürecinin temelinin, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekillendiğini bildirdi.

Okul öncesi eğitimde edinilen becerilerin, çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırdığı gibi daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına da imkan tanıdığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 2002 yılı öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızı daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz. 1992 yılında yüzde 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5'e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44'e ulaştırdık. Böylece OECD'nin Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik."

Tekin, erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde çocukları bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerle şekillendirdikleri yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceklerini bildirdi.

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