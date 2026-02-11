İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6457
  • EURO
    52,0445
  • ALTIN
    7118.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Tekin'den Özel'e sert tepki... ''Hem küfrediyor hem küfrü savunuyor''
Politika

Bakan Tekin'den Özel'e sert tepki... ''Hem küfrediyor hem küfrü savunuyor''

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki 'küfür' tartışmasına ilişkin, 'Hem küfrediyor hem de ettiği küfürleri savunuyor' sözleriyle tepki gösterdi.

IHA11 Şubat 2026 Çarşamba 13:03 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den Özel'e sert tepki... ''Hem küfrediyor hem küfrü savunuyor''
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasındaki "küfür" tartışması hakkındaki soru üzerine Bakan Tekin, "Siyasi partiler, Anayasamıza göre demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları. Ve demokrasi eğitimi konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda, çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalılar. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelliklerine dikkat etmeleri lazım.

Yaptığı açıklamanın tasvip edileceği hiçbir tarafı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de üstüne özrü kabahatinden büyük kabilinden sözlerine sahip çıktı. Ben yadırgıyorum. İnsan hakları ve hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Biz çocuklarımıza dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz. Hem küfrediyor hem de ettiği küfürleri savunuyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.